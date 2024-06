Copa del Rey ACB de baloncesto 2025: Sede y fechas

La Copa del Rey 2025 ya tiene sede definitiva y será el Gran Canaria Arena. La Liga ACB y el Cabildo de Gran Canaria anunciaron el convenio por el que la Copa regresa a la isla después de las ediciones de 2015 y 2018, que también albergó la instalación de Siete Palmas después de su inauguración tras su construcción. Será, pues, la sede que suceda a Málaga'24. El Dreamland, como es normal, tiene garantizada su plaza en la competición.

La posibilidad de Valencia y el Roig Arena estaba ahí, también la de Vitoria. Pero la nueva instalación que está construyéndose en la ciudad del Turia por el dueño de Mercadona aún no estará plenamente lista para esa fecha. Y se ha optado por la proposición canaria, que paga más allá del millón de euros de canon que establece la ACB para la concesión de la organización del evento.

No es Gran Canaria la opción preferida por los aficionados porque implica un desplazamiento por avión hasta la isla y las alternativas no son las mayores. Aunque, no obstante, siempre ha habido buen ambiente en ediciones anteriores en las islas y la hospitalidad y calidez canarias aseguran un torneo con una dimensión apropiada. El Unicaja alcanzó en 2015 las semifinales, donde cayó ante el Barça en semifinales, y en 2018 se quedó en cuartos de final tras un gran partido contra el Real Madrid.