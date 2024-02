Copa del Rey de Málaga 2024: Presupuestos y patrocinadores de los participantes

Modelo de negocio, repercusión, venta, pago por visión, naming, cánones, expansión, nuevos mercados, modelo de gestión, dependencia, audiencia, deportistas, valores. Hay palabras que unidas a presupuesto pueden invitar a que la mente pasee por caminos extraños cuando en realidad todo es simple cuando no se encuentra la ecuación que resuelva el dilema entre público, consumo, obligaciones y dinero. Cuando la necesidad aprieta, hay una frase que Tom Cruise y Cuba Gooding Junior. gritaban en la oscarizada Jerry Maguire: Show me the money. (Enséñame el dinero). Así ganan dinero los participantes de la Copa del Rey de Málaga 2024, además de sus presupuestos.

Real Madrid

AutoHero. Los blancos firmaron un acuerdo en julio de 2022 con la compañía de compraventa de coche, del que no trascendieron los datos económicos. "La Unión de dos héroes" como lema. Dejaba atrás al grupo hotelero Palladium. "Autohero se enorgullece de anunciar el nuevo patrocinio con el Real Madrid Baloncesto. Esta unión promete ofrecer grandes emociones, tanto dentro como fuera de las canchas; desde entregar un coche en nuestro camión de Autohero hasta la emoción de ver jugar grandes partidos decisivos. Este patrocinio estratégico incrementa el reconocimiento de Autohero en España, sobre todo entre los aficionados del baloncesto. ¡Esperamos compartir muchos momentos juntos", parte de la plantilla blanca aparece en la cabecera de la web de AutoHero. En sus vehículos de ocasión aparecen hasta más de 40 marcas. Según El Economista, los ingresos de AutoHero crecieron un 82% en 2022 situándose en los 1.000 millones de euros. Y utiliza al Real Madrid como una imagen potente. El presupuesto de los blancos se va por encima de los 40 millones de euros y unas pérdidas económicas que, según la última memoria económica, fueron de 27.8 millones de euros.

Barcelona

Assistència Sanitària. Patrocinador principal de la sección azulgrana desde la temporada 19/20. La empresa de seguro médico privado se define como "una cooperativa sin ánimo de lucro, con el objetivo principal de conseguir un sistema sanitario de medicina social y colectiva en libertad. Por eso cuenta con la participación de los médicos y profesionales sanitarios por una parte y, por otra, con la de sus mismos asegurados y usuarios. Todos en mútua aceptación colectiva e individualmente desenvuelven un papel fundamental en la gestión y convierten a Assistència Sanitària Col·legial en la Aseguradora Médica con máximas coberturas para sus asegurados y la mejor valorada por los profesionales médicos". El acuerdo es hasta 2024 y según Catalunya Radio no llega a los cinco millones de euros anuales. También viste a las secciones de balonmano, fútbol sala y hockey patines. Joan Laporta, presidente del club, aseguraba que el Barça iba a rondar los 30 millones de presupuesto esta temporada, castigado por las pérdidas de hasta 56.6 millones de euros por diferentes salidas, principalmente la de Nikola Mirotic, que castigaron las arcas.

Dreamland Gran Canaria

El Gran Canaria firmaba en mayo de 2023 con la empresa audiovisual Dreamland Studios Canarias por seis temporada, a cambio de unos 3 millones de euros, según La Provincia, 500.000 euros por curso. Dreamland Studios Canarias aspira a construir en Telde el mayor plató audiovisual de Europa. Tendrá 6.000 metros cuadrados, otro plató de 2.500 metros, un plató para rodajes submarinos, Water Tank, una de las instalaciones más demandadas para producciones que recrean el océano, o diferentes mundos submarinos. Los estudios de cine contarán, además, con instalaciones de preproducción, producción y postproducción, con salas de montaje y edición, entornos digitales o de sonido, y el supercomputador Alisios, un ordenador que mide su potencia en teraflops y que dará soluciones a los grandes clientes de la industria. El Cabildo de Gran Canaria, órgano de gobierno, ha abonado 4.5 millones de euros esta temporada. El presupuesto total para la 23/24 es de 9.942.074,93€; rozando la barrera de los 10 millones de euros, según anunciaba el club en noviembre.

UCAM Murcia

La UCAM es la única propietaria del club desde 2013, donde la Región de Murcia, Estrella de Levante y Peugeot también son patrocinadores oficiales. Cuenta además con más de 50 empresas colaboradoras, como Hummel, Halcón Viajes o Mitsubishi. La compañía de zumos Juver, que fue fundadora del club hace 38 años, volvió hace escasos meses. El patrocinio municipal que recibe el UCAM Murcia ronda los 400.000 euros, acuerdo que puede ser prorrogado hasta la temporada 25/26, según anunciaba el alcalde de la ciudad hace justo un año. Los datos presupuestarios del club se desconocen, con ocho fichajes el verano pasado, pero se intuye que esté en la primera mitad de ACB. Hace dos temporadas era de casi 4 millones de euros, por el potencial de su plantilla debería ser algo superior.

Valencia Basket

El máximo accionista de los supermercados Mercadona, Joan Roig, lo es también del Valencia Basket. Quinto español con más pecunio según Forbes es mecenas del club de baloncesto valenciano al que ha inyectado dinero en más de una ocasión. Puleva, Pamesa Cerámica, Luanvi, Coca Cola, Vitaldin Sport, Movistar, Isaval, CaixaBank, Frigicoll, Chocolates Valor, Cleanity o la cervecera San Miguel son algunos miembros de la familia taronja. También destacan SPB, el concesionario de Toyota Montalt, Teika y Caixa Popular. En diciembre, el Valencia Basket aprobaba un presupuesto récord: 25.4 millones de euros. El presupuesto del equipo masculino es de 18.05 millones y el femenino de 2.7 millones, cifras que incluyen salarios brutos de los jugadores y jugadoras y gastos que generan ambos equipos. Para la temporada 2023-2024, la aportación de Juan Roig será de 17 millones de euros.

Lenovo Tenerife

El patrocinador principal del CB Canarias es la empresa tecnológica china Lenovo, acuerdo que está firmado hasta este verano. Se desconocen las cantidades económicas. Islas Canarias, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, DXT Tenerife, DISA o Cicar, empresa de alquiler de coches, son otros patrocinadores que están vinculados al club aurinegro. El presupuesto de este curso supera por primera vez los 9 millones de euros, concretamente un total de 9.041.947,15 euros, el mayor de la historia del club y unos beneficios de 218.000 euros, según anunciaba Félix Hernández, presidente del Lenovo Tenerife, a finales de 2023.

BAXI Manresa

BAXI, compañía de climatización, es uno de los patrocinadores ya por excelencia en la ACB, vinculado al Bàsquet Manresa, desde 2018 juntos, por una cantidad que oscila en los 200.000 euros por temporada. El acuerdo, que expiraba en 2024, ha sido renovado en las últimas horas por tres temporadas más. BAXI es un fabricante y distribuidor de sistemas de calefacción de espacios y agua domésticos y comerciales, con sede en Warwick, Inglaterra. Es una filial del grupo europeo BDR Thermea. Baxi emplea a 6.400 personas en toda Europa y factura más de 1.200 millones de euros. La aseguradora Mutuacat, hace una semana, ha sido el último patrocinador que ha obtenido el club del Bages. Otros como CaixaBank, ControlGroup, Aquaflix. No se conoce el presupuesto de esta temporada, sí la del curso 22/23, cifrado en 3.4 millones de euros.

Unicaja

Más de 40 años de manera continuada como patrocinador del CB Málaga -comenzó como Caja de Ronda- convierte a Unicaja en el inversor más longevo de toda la ACB. Es más, el club es propiedad del banco que es su máximo accionista, patrocinador y mecenas. El presupuesto del Unicaja es de más de 13 millones de euros. Evidentemente, el respaldo de Banco y Fundación es esencial en este proyecto. "Agradezco la estabilidad institucional, tenemos un apoyo inquebrantable, muy afianzado, por Fundación Unicaja y Unicaja Banco, que nos van a ayudar mantener el equipo que ha diseñado la parcela técnica. Simplemente por la fiscalidad nos ha hecho aumentar, los jugadores tenían ofertas de Euroliga y han preferido quedarse aquí porque estaban a gusto, pero también hemos tenido que premiarles con alguna subida. Hemos crecido en todos los patrocinios, que era básico para mantener esta plantilla, como el compromiso de los presidentes de Fundación y Banco. Hemos crecido con recursos pero el apoyo de papá y mamá ha propiciado que podamos mantener el equipo", razonaba López Nieto el pasado verano. Famadesa, Doña Francisquita, Movistar, Higuerón Resort, Kia, San Miguel, Halcón Viajes, Málaga Wagen o Joma son otros patrocinadores del club.