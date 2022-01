Una Copa en el aire pero aún posible

Su victoria ante el Casademont Zaragoza le permitió al Unicaja ascender hasta la décima posición de la tabla de la Liga Endesa, con un balance de 7-8 y con dos jornadas para el corte copero. La ACB prolongó hasta el 30 de enero la fecha para completar los partidos de la primera vuelta pendientes. Hay 17 aplazados ahora mismo, que deben recuperarse en el plazo de 20 días. ¿Será factible? Si los brotes de Covid frenan y no hay más suspensiones, es posible. Paradójicamente, el Unicaja es ahora mismo el equipo más vulnerable al no haber tenidos casos en lo que va de temporada y no tener inmunidad natural los jugadores, como sí poseen los equipos en los que ha habido infecciones masivas. Consecuencias de estos locos tiempos pandémicos.

El Unicaja debe ganar sí o sí el domingo al Valencia y el aplazado ante el Bilbao, que está a expensas de que se fije fecha definitiva. No debe haber problemas la próxima semana o la siguiente al no tener ninguno de los dos equipos partidos europeos. Es tarea complicada, empezando por el duelo ante los taronjas. Contando con ese hipotético 9-8 y el average favorable tras ese +40 ante el Casademont, más la derrota de Manresa ante el Madrid, hay alguna opción más, pero hay que esperar carambolas.

A grandes rasgos, dando por supuesto que el Joventut entra con ese 9-4 que atesora y puesto que le vale una victoria más en cuatro partidos, quedan cinco plazas para ocho equipos. UCAM El Murcia tiene 9-6 y una victoria en los dos partidos que le faltan por jugar le metería, aparte de que con un +81 de average podría bastarle incluso perder los dos. Le queda jugar en casa ante el Lenovo Tenerife y en Zaragoza. Después, cuatro equipos con 8-6. Río Breogán (+61) debe jugar con Joventut, Obradoiro y Baskonia. Valencia (+47) visita Málaga y Tenerife y recibe al Gran Canaria. Tenerife (+16) recibe al Valencia y visita Murcia y Burgos. Manresa (+3) visita a Barça y Morabanc Andorra y recibe al Obradoiro. Baskonia (+9) marcha 8-7 y recibe al Burgos y viaja a Lugo. Por detrás, 7-8 para el Gran Canaria (-37), que lo tiene muy complicado, visita Valencia y recibe al Obradoiro. En esencia, el Unicaja debe adelantar a dos de los seis equipos que le preceden. No es imposible.