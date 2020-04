Los clubes de la ACB volvieron a tener una reunión telemática este Viernes Santo para estudiar por qué cauces transcurre este parón competitivo a causa del coronavirus. La decisión más elemental es que habrá otro encuentro el próximo lunes 20 de abril, esta ya se vislumbra más concreta. El presidente Sánchez ya dejó caer en su última comparecencia ante el Congreso que el Estado de Alarma se prolongará dos semanas más, hasta mediados de mayo.

Los clubes ya han ido tomando determinaciones particulares respecto a cómo retocar los sueldos, con acuerdos particulares con jugadores, vía ERTE o reducciones pactadas. No ha habido la unanimidad que sí se ha encontrado en Italia, donde la competición sí se ha suspendido ya por esta temporada 2019/20. Un 20% para los sueldos de más de 50.000 euros, un 7.5% para los que oscilan entre 30.000 y 50.000 y respeto de lo que están por debajo de 30.000, básicamente personas del staff. En España ha habido decisiones como las de Madrid o Betis de acogerse al acuerdo del fútbol, con cláusulas por si se retoma o no la temporada. Barcelona, Baskonia, Zaragoza, Fuenlabrada, Estudiantes y Manresa han planteado un ERTE.

El Unicaja, que el mes pasado llegó a un acuerdo en el Consejo de respetar los sueldos mientras no hubiera decisión sobre la temporada, valora ante la inacción competitiva tomar otras medidas hasta que regrese la competición o se suspenda, vía acuerdo de reducción con la plantilla, que aún no se ha planteado. Hay encuentro previsto en las próximas horas entre los dirigentes. La plantilla sigue en Málaga al completo. Es Josh Adams quien peor lo lleva, pero continúa como el resto de los compañeros, haciendo trabajo particular en casa.

Hay varios clubes, básicamente de la zona baja, que querrían dar por acabada la temporada y han liberado a jugadores para regresar a sus países, aunque de momento no han planteado de forma abierta en la Asamblea esa opción. Y es cierto que entre los jugadores no españoles va cundiendo la sensación en la mayoría de la ACB de que lo ideal sería suspender para regresar a sus países de origen. De fondo están las competiciones europeas. Comoquiera que la FIBA aplazó la Champions hasta final de septiembre de la próxima temporada, sólo quedan en teórica liza Unicaja en la Eurocup y los cuatro de Euroliga (Madrid, Baskonia, Valencia y Barcelona). En Italia, se da el caso de que siguen Milán en Euroliga y Virtus y Venezia en Eurocup, por ejemplo. En Rusia, Khimki y CSKA en la Euroliga y Unics de Kazán en la Eurocup, ya con la VTB suspendida. Tanto Euroliga como ACB han barajado entrar en julio y agosto, aunque ello implica entrar en un escenario pantanoso con los contratos de los jugadores. Se exigiría una manera común.

Sí se tiene asumido que cualquier regreso a la competición se reanudará a puerta cerrada, con las pérdidas de venta de localidades que existirán, más importantes por porcentaje para algunos clubes que para otros. La ACB, a lo largo de la próxima semana, preparará un documento para distribuir entre las entidades con la situación y planteamientos que tomar. Se vislumbra una reunión con más peso. También se deberá esbozar, si se plantea avanzar, cómo se retoman los entrenamientos, primer paso para la vuelta. LaLiga de fútbol ya distribuyó un amplio dossier sobre los protocolos de actuación en entrenamientos, partidos, hipotéticos viajes... De fondo, el Gobierno tiene otras preocupaciones más acuciantes, obviamente, en la actualidad.