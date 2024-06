El Covirán Granada corteja a Mario Saint-Supéry

Se hablará en las próximas semanas del futuro de Mario Saint-Supéry, mientras el Unicaja perfila el siguiente paso del canterano, que ha completado una cesión brillante en el Tizona Burgos, por encima de las expectativas y del contexto, salir de Málaga a Burgos a mitad de temporada y teniendo un impacto inmediato en LEB Oro, una liga con su complejidad. Físicamente ha sido poderoso, encajando en un Tizona donde Diego Ocampo le otorgaba libertad y capacidad de decisión. No se encuentra esas facilidades en todos los sitios, para un chaval que acaba de cumplir 18 años. La idea del club, salvo que la planificación del club precipite algo, es que vuelva a salir cedido, destino que se le buscará con calma. Un equipo que vería con buenos ojos ese préstamo es el Covirán Granada. A través de su entrenador Pablo Pin, durante una extensa entrevista para el medio Revista Chapman, junto al periodista Hugo Durán, hablaba abiertamente de esa vía Saint-Supéry. "Mario es un buen perfil. Lo ha hecho bien en el Tizona, jugando en el puesto de combo, donde juega bien, con minutos de base y escolta. Físicamente es un chaval joven con toda la energía del mundo, y creo que tiene calidad en un rol determinado. Pero aquí hay dos partes, la otra tiene que querer. No sabemos los planes del Unicaja con Mario Saint-Supéry. Pero podría ser una opción para nosotros, claro que sí", se posiciona Pablo Pin, que permite escenificar la jugosidad de una pieza como la de Saint-Supéry en el mercado, un paso en LEB Oro que también se ha expandido fuera de Málaga.

"Hay algún jugador más en camino. La idea es tener cinco cupos, la gran dificultad en los equipos del perfil del nuestro, con presupuesto bajo. Me gustaría tener cinco y un extracomunitario. Si se te lesiona un cupo, al ser un extracomunitario, te abres al mercado entero, se te abre el campo. Si además de las limitaciones de la Liga, más la económicas, te pones tus limitaciones en la construcción de tu plantilla, tienes un problema porque tienes que desconvocar jugadores que pueden ser importantes a la hora de salvarte", añadía el entrenador del Covirán Granada, de esos clubes que esperan a que el mercado de cupos siga su curso, hasta pescar lo que todavía esté accesible. Allí jugará Rubén Guerrero, de los primeros fichajes oficiales en el mercado ACB, nueva oportunidad del marbellí, que viene de un año más discreto que el primero en el Obradoiro. El Unicaja tendrá que manejar el caso de Yannick Nzosa, que también vuelve de cesión. Lo que parece evidente es que a Saint-Supéry no le faltarán novias.

Otro actor es el Tizona Burgos. José María Naveira, director deportivo de los burgaleses, sostiene que el Unicaja tiene que decidir el futuro de Saint-Supéry antes del 7 de julio. "La cesión implicaba que si nosotros ascendíamos, Mario Saint-Supery iba a seguir con nosotros. Ellos tienen hasta el 7 de julio para tomar una decisión. Si hay una nueva cesión a Primera FEB tendríamos prioridad sobre el resto del clubes. Ellos tienen que decidir si sigue con nosotros, si vuelve con ellos o si encuentra un acomodo en otra liga de primer nivel europeo incluyendo la opción de que pudiese ir a un equipo de la Liga Endesa en cuyo caso nosotros perderíamos toda vinculación", explicaba en Radio Marca Burgos.

Liderará a España en el Eurobasket sub 18

Anunciada la lista de España para el próximo Eurobasket sub 18, que se desarrollará en Tampere (Finlandia) del 27 de julio al 4 de agosto. Una de las citas importantes del verano en clave Unicaja al aparecer Mario Saint-Supéry, que destaca en esa convocatoria de 17 jugadores, junto a Hugo González, jugador del Real Madrid y coetáneo al malagueño, de la mano en muchos campeonatos con las categorías inferiores de España y ambos llamados a liderar esa transición que exige el baloncesto español, junto a los Aday Mara, Lucas Langarita o Izan Almansa, algunos proyectos que se están cocinando. Saint-Supéry ya jugó el pasado verano este Europeo sub 18 siendo junior de primer año, plata obtenida en Niis (Serbia), donde fue de los más destacados del combinado de Javi Zamora, que repite como seleccionador. Fue el mejor de España en esa final por el oro que se pierde con Serbia. Ahora, después de una gran cesión en Tizona Burgos, se posiciona a MVP de este Europeo sub 18, dependiendo de la trayectoria de España, que debería aspirar a medalla. Saint-Supéry fue MVP del Europeo sub 16 en 2022, un año después lo sería Guille del Pino, ahora preconvocado para el Mundial sub 17 con Rubén Salazar.

España sub 18 iniciará la concentración el próximo 29 de junio en Logroño. Son las semanas que tendrá Mario Saint-Supéry para descansar después de un final de curso exigente en Burgos, temporada además larga, de cambios bruscos y emocionalmente fuerte, como esa llamada de Scariolo para la absoluta en la pasada Ventana, es verdad que para complementar el trabajo en los entrenamientos, pero compartiendo pista con jugadores como Ricky Rubio. Un torneo en la localidad francesa de Bellegarde, que servirá de preparación, del 5 al 7 de julio; otro en Logroño, del 19 al 21. Momento para partir a Finlandia.