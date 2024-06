El Unicaja perfila el próximo paso de Mario Saint-Supéry

Mario Saint-Supéry vuelve a Málaga con la mochila llena de experiencias. Casi cinco meses tremendamente productivos en su evolución como jugador, cesión al Tizona que no ha podido ser más beneficiosa para todas las partes. El Unicaja acertó con ese "sí" a finales de enero, situación del canterano enquistada en el primer equipo, necesitado de minutos carísimos, y el Tizona de Diego Ocampo encontró un jugador de una calidad superior, llamativo en lo físico, para casi ascender a la ACB, a dos partidos los burgaleses, un recién ascendido. Pero lo más interesante es la filosofía de ese Tizona, que maneja unos automatismos similares al Unicaja, perfecto para esa progresión de Saint-Supéry, visto por Ocampo como un base. Le faltó al Tizona ese colmillo en la Final Four de LEB Oro ante Estudiantes, pero el malagueño estuvo a buen nivel. Recurrente verle estos meses con libertad de decisión, cometiendo errores pero esenciales en ese desarrollo. En el Unicaja hay una gran satisfacción por esa cesión. 11 puntos, 2.8 rebotes, 2.8 asistencias y 11.5 de valoración de media en 22 partidos, con un 52% en tiros de dos y un 41% en triples. En Los Guindos ya se reflexiona en cuanto al siguiente paso, todo hace indicar que será una nueva cesión. La sensación es que LEB Oro ya se le queda pequeña desde el punto de vista físico, pero tendría asegurados más minutos. Con los problemas de cupos en ACB, Saint-Supéry sería una opción interesantísima para muchos equipos de parte media-baja. "Si te toca un jugador así una vez en la vida, hay que disfrutarlo mucho", una frase de Diego Ocampo que sitúa el nivel del malagueño, ya cumplidos los 18 años.

López Nieto, en esa comparecencia extensa donde hacía balance del curso, reforzaba esa idea de la cesión. Es uno de los grandes patrimonios actuales del club, en el Unicaja se proyecta que sea jugador del primer equipo puro en breve, pero antes tiene que quemar etapas aún. "Ha sido un acierto absoluto su salida a Burgos. Mario entrenó a niveles de estándar ACB en el tramo final de la anterior y en esta temporada. Creció en lo físico, es un jugador distinto. Con los cupos de BCL rellenos con el regreso de Augusto Lima le dimos vuelo. El entorno del jugador y la dirección deportiva eligieron bien el destino. Creo que la temporada que viene deberá seguir creciendo para en el futuro ser un jugador importante en esta plantilla. Mario tiene que seguir su desarrollo, ha hecho una gran campaña en LEB Oro, seguir haciendo mili, necesita seguir creciendo para estar en un equipo del nivel del nuestro y espero que su entorno y la dirección deportiva elija el mejor lugar para crecer", verbalizaba el presidente del Unicaja.

El mapa actual del baloncesto español y esas trabas que existen para potenciar proyectos jóvenes. "La cantera merece una reflexión global, es un gran problema. No estoy de acuerdo en nada con las políticas de la federación. El equipo nacional depende de los cupos, pero los jugadores no pueden acabar en la ACB rápidamente, hay que explorar en la LEB Oro y Plata y habría que forzar situaciones que chavales de determinada edad deban. Por ejemplo, cinco jugadores españoles de menos de 25 años, por ejemplo, para darle recorrido. Rafa Santos o Pablo Sánchez juegan 4-7-9-11 minutos. Tiene un base o un alero de 34. Traemos dos americanos y se comen los minutos. Hemos tenido aquí a Clara, una jugadora portuguesa, con una proyección increíble. Invertimos en ella, con residencia, estudios, formación... La mantenemos cuatro años y te dice adiós sin ninguna compensación. Zaragoza pleitea con Aday Mara y es normal. Los niños quedamos tercero en un campeonato, quedan terceros con 14 años, con 20 agentes para hacerle contratos. Le digo a los padres, ¿qué te dan? Asesoramiento, me dicen. Pues paga la formación y te vienes por medio. El niño sólo está pendiente de 28 puntos de valoración y un vídeo de cinco asistencias. Estoy planteando desde la legalidad que hasta junior el que tenga un agente se vaya a un sitio que le paguen. Lo voy a poner en práctica, no miran por la cantera, por ellos. Para asesorar tengo a Juanma, a Ramón, a los entrenadores... Formas un jugador y te lo llevas a Estados Unidos. Vamos a intentar hablar con la UMA para buscar ofertas", reflexiones muy interesantes de López Nieto.