Dallas, siguiente estación de Yannick Nzosa

Este lunes 13 de junio es la fecha límite para que Yannick Nzosa decida retirarse del draft de la NBA. El jugador congoleño del Unicaja sigue de gira por Estados Unidos en diferentes ciudades realizando entrenamientos privados para diferentes franquicias. Si hace unos días estaba en Charlotte, sede de los Hornets, su última parada ha sido Dallas, la casa de los Mavericks de Luka Doncic.

El objetivo de Nzosa y sus agentes, la poderosa agencia CAA, es darse a conocer in situ. Aunque la práctica totalidad de las franquicias le han visto trabajar o jugar a lo largo de estos dos años desde que empezó a destacar,. El impacto de su primera temporada le colocaba a comienzos de esta temporada en una de las cinco primeras posiciones de las previsiones, pero acabó engullido por la mala trayectoria del Unicaja y ha perdido algo de caché. Los pronósticos le sitúan a finales de la segunda ronda o fuera del draft para la cita del día 23, cuando se conocerán las elecciones de los equipos.

No obstante, si se consulta a personas especializadas, se apunta a que las características de Nzosa hacen complicado que pasen desapercibidas y que no haya una apuesta por él de alguna franquicia. Su agencia le ve posibilidades y, si no se retira este lunes, sería sinónimo de que hay ciertas garantías de que pueda ser elegido. En cualquier caso, si no fuera así tendría libertad para firmar por cualquier equipo si rompiera ese vínculo con el Unicaja.

En un escenario más realista, sin ser elegido en el draft, el club malagueño piensa que la mejor opción para Nzosa sería una cesión. Hay varios clubes de la Liga Endesa que le harían encantados un hueco en la plantilla. Tanto en el club como en el entorno del jugador quedó la sensación de que fue una temporada perdida, aunque también forman parte del proceso de maduración de un jugador. La anomalía es que Yannick Nzosa ya ha jugado dos temporadas como profesional y sólo tiene aún 18 años. La paciencia no suele rimar con las urgencias del deporte de máximo nivel, pero hay que ser conscientes del proceso.