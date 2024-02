Daniel Hierrezuelo: "Siempre me he sentido muy respetado y querido en Málaga"

"Estoy donde estoy gracias en parte a la ACB. La verdad que es una emoción estar aquí, en Málaga, para recibir este homenaje. Han sido 28 años. Muchos partidos y muchas cosas. Los recuerdos te afloran en este momento y me llena de emoción. Muy contento porque siempre me he sentido muy querido, no es una profesión fácil y aún así me he sentido siempre muy querido y respetado en mi tierra", decía Dani Hierrezuelo segundos después de recibir un bonito homenaje durante las semifinales de Copa del Rey, carrera que acabó el pasado verano.