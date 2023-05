Con Darío Brizuela y Alberto Díaz a Madrid

Darío Brizuela y Alberto Díaz forman parte de la expedición del Unicaja a Madrid para jugar este domingo por la mañana ante el Real (12:30 horas) en el WiZink Center. Buenas noticias para el equipo de Ibon Navarro, sobre todo también de cara a la Final Four de la BCL la próxima semana. Los dos han aumentado su presencia en las sesiones en esta semana y, si las sensaciones previas no son malas, jugarán minutos para quitarse la carbonilla en un escenario exigente también pensado en lo que viene la próxima semana. Es necesario tener algo de ritmo de competición en las piernas para la exigencia que llega.

Alberto Díaz se lesionó en el primer partido del play off ante el UCAM Murcia en la Basketball Champions League. Se ha ausentado siete partidos en los que el equipo no ha perdido por el fuerte esguince de tobillo que se produjo en el duelo en el Carpena. Era un drama en temporadas anteriores la no presencia del capitán, pero la fortaleza común que ha adquirido el equipo en este año ha ayudado a superar el trago, con buenos relevos de Tyson Carter al gran momento de Kendrick Perry. Pero si hay un soldado con el que ir a la guerra es Alberto y es necesaria su presencia en la Final Four, de entrada para batallar con TJ Shorts, la principal amenaza del Telekom Bonn. Antes llega este test ante el Real Madrid. Con alguna molestia aún, pero ha ido acumulando minutos de entrenamiento de calidad y se le espera.

Igualmente, Darío Brizuela también se desplazó a Madrid. En su caso volvió tocado del doble viaje por Lugo y Zaragoza en su rodilla derecha. Se descartó alguna lesión grave del donostiarra con las pruebas pero tiene un edema ósea que provoca dolor y algo de inflamación en la articulación. Ha intervenido con más continuidad en las últimas sesiones. Se le tiene entre algodones y sin sobrecargar, pero la idea es que, si no hay dolor intenso, juegue en Madrid. Es una lesión un tanto puñetera porque las molestias van y vienen y suben y bajan de intensidad, pero se espera que estas semanas de reposo (se perdió los duelos ante el Joventut y Manresa) surtan efecto.