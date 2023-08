Darío Brizuela-Kameron Taylor: Qué gana y qué pierde el Unicaja con el cambio

Hay un único cambio en la plantilla del Unicaja 2023/24 respecto a la que acabó la temporada 2022/23. Se marchó Darío Brizuela una vez el Barça abonó la cláusula de rescisión del jugador vasco, renovado sólo tres meses antes hasta 2026. Como efecto dominó, el club malagueño activó el fichaje de Kameron Taylor, jugador norteamericano de la misma edad que Brizuela (1994), pero con características diferentes pese a desenvolverse en posición parecida. Es la única variación, que era analizada por Ibon Navarro en el primer día de trabajo del primer equipo malagueño.

"Como entrenador de baloncesto, perder a un jugador como Darío no es agradable. En el mercado está muy bien tener dinero, pero con ese dinero no fichas a un dos cupo de la calidad de Darío. Ese dinero, entre comillas, no vale para nada", razonaba Navarro sobre lo que suponía no poder contar con el donostiarra: "Perdemos a una persona que era importante en el grupo, como todos y cada uno en su papel. Él tenía un papel de ser pegamento entre americanos y españoles, Alberto se apoyaba mucho en él. Era una persona que el 95% de días venía con una sonrisa, preguntaba a todos cómo estaban... En el día a día te ayudaba mucho. Lo vamos a echar de menos, ojalá lo echemos más de menos ahí que en la pista. Es una buena persona, muy buen tío".

Pero a rey muerto, rey puesto. El Unicaja se movió con celeridad porque la cláusula de salida de Kameron Taylor caducaba apenas tres días después de que se concretara la salida a tierras catalanas de Brizuela. Y cerró el fichaje del polivalente exterior de Maryland, ya con una dilatada trayectoria en Europa refrendada a nivel ACB en Girona. "Teníamos informes muy buenos de cómo es la persona y nos encaja muy bien dentro de cómo es este grupo, esa idea. Hablan de un compañero espectacular y ahí vamos a intentar que influya positivamente", decía Ibon sobre el aspecto humano de Taylor para ahondar en el cambio deportivo: "En la cancha nos da más cosas. En lugar de tener un jugador de un perfil similar a Tyson Carter sumamos un jugador que nos puede aportar más físico jugando de uno, jugando de dos, más capacidad defensiva, movilidad y posibilidad de poner el balón en el suelo jugando de tres... Es otro jugador en la línea de Nihad, que puede hacer uno, dos y tres, pero con más atleticismo. Nos puede ayudar y paliar algunas cosas que echábamos de menos el año pasado".