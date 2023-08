Ibon Navarro y su 'adoctrinamiento': "No podemos dejar de ser lo que somos"

Sonó el despertador temprano, era el primer día de colegio en el Unicaja de manera colectiva. Varios jugadores habían trabajado ya de manera individual en el Carpena o Los Guindos, pero este viernes era el día indicado para las últimas pruebas médicas y para iniciar el ensamblaje en pista. Superar lo que se consiguió la pasada campaña es muy, muy difícil. Repetir sería un gran logro. El arquitecto vuelve a ser Ibon Navarro, que hizo una primera valoración de la temporada en el Hospital Quirón, sede de un encuentro con la prensa tras las rutinarias pruebas.

"Acabamos tarde la temporada y hemos decidido que los jugadores hicieran un trabajo previo estas semanas y unirnos ahora, que la temporada se hace muy larga. La Supercopa es oficial, pero también es parte de pretemporada. Tenemos ya la lección de que lo que pase en este mes de pretemporada son resultados, sólo eso. Tenemos que seguir construyendo el equipo a nivel de sensaciones, de crecer en lo que creemos que debemos crecer e ir incorporando a Kameron", afirmaba Ibon, que era cuestionado por lo que supone repetir prácticamente toda la plantilla con sólo un cambio: "Es lo que es. Tenemos que hacerlo bueno y hacer de esto una ventaja. Puede ser un problema que nos conozcamos mucho y ciertas cosas comiencen a ser rutina y se convierta en aburrimiento. Tenemos que meter cosas nuevas, que no se conviertan en funcionarios que vayan allí y hagan lo mismo del año pasado. Hay que ir construyendo cosas, creciendo en aspectos en que tenemos margen de mejora, sin olvidar que somos lo que somos, tenemos una identidad clara y la tenemos que mantener".

Ibon Navarro parecía tranquilo acerca del problema que podía tener Alberto Díaz en Granada tras las primeras sensaciones después del choque con Melvin Ejim en el España-Canadá, aunque hay otras complicaciones físicas en la plantilla, como el caso de David Kravish, que sigue con los problemas en el talón que ya le hicieron jugar infiltrado en el play off pasado. "Los vecinos de abajo igual se acordaron de mí... Melvin me dijo a las tantas que estaba bien, que estuviese tranquilo. Y a Alberto le estaban haciendo pruebas, pero él está tranquilo y estamos tranquilos. Aquí, los jugadores se han bajado del autobús ya con las lesiones puestas. Tenemos tres cincos en plantilla y no puede entrenar ninguno. Ni David, ni Yankuba ni Augusto. Entonces tenemos un problema serio. El año pasado hicimos la pretemporada sin bases y este año, sin bases y sin cincos. Por eso digo que, a pesar de que la plantilla es casi la misma, nos va a costar. Vamos a intentar traer a jugadores que nos ayuden a entrenar, pero no van a ser jugadores que estén metidos en dinámica de equipo, que sepan cómo van las cosas. Las ventajas que podíamos tener a niveles de construcción de equipo prácticamente desaparecen. No son jugadores que son buenos haciendo lo que hacen Yankuba, David y Augusto, pero tampoco queremos dejar de hacer lo que queremos hacer cuando ellos vuelvan. Entonces tenemos que estrujarnos el cerebro para ver cómo trabajar y cómo ser medianamente competitivos en los partidos de pretemporada"

Acerca de la gran expectación que ha generado entre la afición el proyecto continuista, con récord de abonados, Ibon quería templar ánimos dentro de un ambiente de ambición y alegría. "Sorprender me sorprenden pocas cosas de lo que pase en Málaga. Estamos muy contentos y orgullosos, pero responsabilizados. Me vais a permitir que en las próximas ruedas de prensa ejerza una tarea de adoctrinamiento para calmar un poco esto porque debemos ser conscientes de que todo el mundo va a mejorar y nosotros vamos a intentarlo, pero no podemos pensar que va a ser una campaña tan buena a nivel de resultados como el año pasado. Puede ser que no lo sea. Puede haber equipos como Valencia o Gran Canaria, vamos a ver qué pasa con UCAM Murcia y Zaragoza, que han hecho plantillas muy buenas, lo normal es que vayan para arriba y estén ahí a nivel de resultados. De lo que sí tenemos que preocuparnos es de mantener la identidad del equipo, que la gente se siga identificando con nosotros, que la gente se divierta en el Carpena. Pero no podemos anteponer los resultados a cosas que son más importantes. El camino es lo que te lleva a los resultados y no al revés. Que la gente esté ilusionada es espectacular, estamos muy contentos. Pero no podemos caer en el error de que si los resultados no llegan pues empezar a hacer comparaciones. Esto es muy largo, lo hemos aprendido. Más con los problemas que estamos teniendo ya en pretemporada con las lesiones es posible que nos cueste arrancar", aseguraba el técnico gasteiztarra.

Sobre los márgenes de mejora del equipo, Navarro apuntaba que "lo primero, el tema del 5x5, el medio campo, que os encanta hablar de eso, es que no somos un equipo hecho para jugar a media pista. Para ver a un equipo jugar a medio campo te vas a ver a Tenerife, que tiene jugadores muy buenos para jugar a eso. Nosotros hemos decidido jugar de otra forma. Está muy bien que queramos mejorar el juego 5x5 pero no podemos dejar de hacer lo que somos buenos, que es ser muy sólidos atrás, muy sólidos en el rebote, y que podamos correr. Eso no lo vamos a cambiar por internar mejorar cosas en las que no somos buenos aunque tengamos margen de mejora. Nuestros jugadores son buenos haciendo lo que queremos hacer. Hay margen de mejora pero no podemos dejar de ser lo que somos, porque nos pegaríamos un tiro en el pie. Tenemos que seguir siendo fieles a nosotros mismos, a lo que hacemos bien y nos funciona. A raíz de que recuperemos todo eso, con hábitos de día a día, intentaremos crecer a nivel táctico defensivamente y ser un equipo con más rigor, a pesar de que somos muy verticales y de mucho corazón, pero lo primero es lo primero, no es cambiar una cosa u otra", proseguía.

Tendrá Ibon a un amplio grupo de jóvenes de la cantera a su disposición. "Conocer los conozco. Hemos empezado más tarde para empezar muy pronto en cancha y para controlar bien cargas, descansos y rotaciones nos vienen bien. Hay mucho jugador en la cantera que nos puede ayudar a entrenar. Desgraciadamente no son cincos, aunque Baba nos ayudará mucho. Tenemos muchos jugadores jóvenes en la posición de 1 y 3-4. Nos van a ayudar y estamos encantados y ojalá a ellos les valga también para cuando estén con sus equipos en la temporada pues les vaya mejor. Nos ayudarán seguro, pero no en la posición en la que estamos más necesitados ahora, que es la de 5", razonaba Navarro, que respondía a la pregunta de las comparaciones y expectativas sobre el año pasado: "Es lo de siempre, el partido más difícil es el siguiente, pues el reto más difícil es el siguiente. Ahora mismo te diría que era mayor reto el año pasado, con nueve jugadores nuevos, armar un bloque como lo hicimos. Ahora el siguiente reto que tenemos es lo más complicado, mantener el bloque, que hubiera sido 13 de 13, seguir siendo competitivos, sabiendo que los demás van a hacer cosas por ganarte. El año pasado partíamos de una situación de underdog, a pesar de que aquí en la camiseta pone Unicaja, de no ser un equipo no que no se le tuviera respeto pero sí que no se le temía. Este año somos el vigente campeón de Copa y tercero de la ACB. Propicia que cuando vayamos a otros campos o vengan aquí el rival tenga mucho menos que perder. A nivel anímico y emocional afecta en los partidos. Ahora somos más respetados y temidos y la gente va a ir mucho más contra nosotros. Igual que los equipos se motivan más cuando juegan contra Madrid y Barcelona, ahora vamos a ser uno de esos. Hay que trabajarlo mentalmente, a nivel psicológico, a nivel de mentalidad, para seguir siendo hambrientos yendo a esos campos y que la experiencia del año pasado no sea un hándicap, sino una ventaja".

Por último, el técnico vasco fue preguntado por la figura de Mario Saint-Supéry, que será "uno más" en la plantilla, como dijo Juanma Rodríguez en la víspera: "Totalmente. Seremos 14 con Augusto, ojalá lo antes posible. Mario, después de su verano, el año pasado no empezó como nos hubiera gustado a nivel de ritmo, de físico. Su evolución física ha sido muy buena durante el año. En el Europeo ha demostrado muchas de las cosas que ha aprendido durante el año, jugando en una posición en la que no se encuentra muy a gusto, la de base. Pero ha estado muy sólido y Mario ha sido una de los partícipes y responsables de la temporada pasada. A partir de la Copa tuvimos muchas lesiones con jugadores exteriores. No sólo ayudó en algunos partidos, sino que lo hizo manteniendo un nivel muy alto en el trabajo día a día. Eso es una cosa que al equipo le vino muy bien y a él también. Tiene que empezar donde lo dejó el año pasado, no donde empezó el anterior, y seguir creciendo. Si es así, una vez que su madurez va adquiriendo mayor consistencia, debe ser un jugador más, independientemente de su edad".