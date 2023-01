Darío Brizuela y Tyler Kalinoski viajan a Tenerife

El Unicaja, paradójicamente, llegó a Tenerife antes que el Lenovo, que jugó este viernes al mediodía en Murcia y su combinación era peor. El equipo malagueño optó por adelantar un día su viaje a las islas. La combinación para desplazarse este sábado, como suele ser habitual en el día previo de partido, implicaba un madrugón y menos descanso. De esta manera, Ibon Navarro y sus jugadores se ejercitaron en el Carpena y por la tarde marcharon al aeropuerto para, en vuelo directo, llegar a Tenerife y entrenarse este sábado en el escenario del encuentro.

La sesión de trabajo arrojó buenas noticias. Hay que esperar su evolución en las próximas horas, pero tanto Tyler Kalinoski como Darío Brizuela trabajaron en parte con sus compañeros y viajaron con el resto de la expedición. Ambos tienen sendos esguinces de tobillos. El primero se recuperó un poco antes de lo estimado y jugó el miércoles ante el Surne Bilbao. Tras el duelo dijo Ibon Navarro que se había resentido, pero al menos tiene opciones de llegar a un duelo trascendente como el de este domingo. Igualmente, el donostiarra tuvo un percance en la articulación a principios de semana y no llegó a tiempo para estar ante los vizcaínos, con lo que se vistieron Mario Saint-Supéry y Rubén Vicente. No fue tan fuerte la torcedura como la del americano y ya tiene opciones de estar en La Laguna. También sigue apretando los dientes Dylan Osetkowski, que está jugando con un dedo de la mano muy dolorido pero que continúa ayudando al colectivo aunque su tacto no sea el ideal.

El club sigue trabajando para traer un sustituto de Augusto Lima. No estará para este domingo, no hay una urgencia extrema porque el equipo sigue funcionando bien, pero sería perjudicial a medio y largo plazo no traer el refuerzo que intente equilibrar las carencias que deja la grave lesión del brasileño. Habrá trabajo arduo en el Santiago Martín, donde espera un equipo herido por la derrota de este viernes en Murcia.