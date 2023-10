Darío Brizuela: "La decisión de ir al Barça fue fácil y obvia"

Darío Brizuela jugará la Euroliga por primera vez con 29 años. Antes del debut, el donostiarra repasaba en EFE cómo se produjo su fichaje por el Barcelona, que además suponía una bomba de relojería en el Unicaja, marcha inesperada y por todo lo que trasciende. "Renové con Unicaja en abril porque era la mejor opción que tenía encima de la mesa, pero durante el verano se produjeron un par de llamadas. Me dijeron que el Barça estaba interesado en mí y me preguntaron si querría venir. La respuesta por mi parte fue fácil y obvia. Es una oportunidad única, el tope que puedo alcanzar en mi carrera. La siguiente llamada ya fue para decirme que iban a pagar la cláusula para no entorpecer el traspaso. La Euroliga es el tope que puedes jugar en Europa y uno trabaja siempre para llegar al máximo de sus capacidades, pero en parte cerré esta puerta cuando renové en Málaga. Ahora se presenta una oportunidad que ya no esperaba, y encima en uno de los mejores equipos de Europa. Le quiero sacar el máximo partido posible", respondía Brizuela. Tren que pasa en una temporada donde no fue muy destacada a niveles numéricos, pero sí muy rica en rendir en un rol muy definido, de ahí el interés de los culés.

En esta entrevista, Brizuela reflexionaba sobre las diferencias entre Roger Grimau e Ibon Navarro. "Roger quiere que juguemos más libres de lo que se jugaba antes aquí, que salga más a brillar el talento y tomemos mucha iniciativa. Eso es algo que tenía Ibon también, pero había veces que le gustaba echar más el freno y mandar él. Cada entrenador, con sus ideales, se tiene que ajustar a lo que tiene. Ibon es de Vitoria y eso se nota (ríe). Tiene mucho carácter y es muy cercano. Roger es parecido, aunque por su forma de ser no lo saque a relucir. Me gusta sentir que el entrenador está ahí por si tengo alguna duda o comentario. El trato fuera de la pista es muy importante. Ibon me dio una lección de cómo ser amigo además de entrenador y creo que Roger tiene la misma personalidad".