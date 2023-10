Ilimane Diop encuentra equipo tras salir del Unicaja

Apenas tres días tras confirmarse su salida del Unicaja, Ilimane Diop ya ha encontrado acomodo, y parece que interesante porque jugará la BCL: el pívot senegalés ficha por tres meses por el Oostende belga. Oportunidad que encuentra Diop para mantenerse en la élite, después de un paso que no ha sido satisfactorio por el club malagueño y donde dejó claro que no estaba en condiciones para sumar, quizá por un bajo ritmo competitivo o un físico que no es el de antaño, lejos de ese jugador que deslumbró en Vitoria como un "5" defensivo y que cambiaba la energía de los partidos, características que llevaron al Unicaja a firmarle un contrato hasta el pasado 30 de septiembre. Pero nunca hubo opción de continuar al no haber respuesta, coincidiendo además que Sima y Kravish ya están en dinámica de grupo, poco a poco entrando en los planes de Ibon Navarro.

Oostende es un equipo familiarizado para el aficionado del Unicaja. Hace dos temporadas, en la 21/22, coincidieron en BCL, en el Round of 16, equipo belga que descosió al Unicaja que ya dirigía Ibon Navarro (86-69) en uno de los muchos naufragios de los malagueños en esa temporada, mientras que en el Carpena se le ganó por 75-59, en el penúltimo partido de Fotis Katsikaris a los mandos, antes de perder de forma insultante en Zaragoza y que le costara el puesto.

En una Fase de Grupos que compartirá el Oostende en esta edición de BCL junto a Estrasburgo, clasificado en la previa tras dejar fuera a Obradoiro; Pinar Karsiyaka y el EWE Baskets alemán. Grupo duro en una BCL que vuelve a subir su nivel esta temporada, lo que necesita Diop porque sus semanas en Málaga han sido muy pobres. Su trayectoria le ayudará para siempre a la hora de encontrar equipo, pero su crédito queda prácticamente agotado, porque en Gran Canaria y Murcia tampoco estuvo a la altura. En Oostende compartirá equipo con Sam Van Roosom.