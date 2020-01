Darío Brizuela, duda para el Unicaja-Obradoiro

No se generaron buenas noticias para el Unicaja en el último entrenamiento antes de la sesión de tiro previa al partido ante el Obradoiro de este sábado en el Martín Carpena (18:00 horas). Y es que en el entrenamiento matinal del equipo malagueño no pudo participar Darío Brizuela. El escolta vasco es "duda", según el club, para el encuentro ante el Monbus Obradoiro por molestias en el cuádriceps de la pierna derecha.

Brizuela tuvo un estiramiento en la sesión del jueves que no parecía muy importante, pero seguía teniendo molestias antes de empezar el entrenamiento de este viernes y se prefirió resguardarle. Como en cada dolencia muscular se tiene precaución porque un agravamiento de una molestia puede derivar en semanas de baja, en un punto de la temporada en la que la importancia de los partidos se multiplica, con la llegada del Top 16 de la Eurocup y ya con la Copa en el horizonta. Sin olvidar, claro, la importancia de la Liga Endesa. No obstante, aún no está descartado para enfrentarse al equipo gallego.

Así que será esta en las horas previas, según evolucione, cuando se determine si Brizuela es baja o no. Su ausencia sería un contratiempo importante para el equipo de Luis Casimiro, que actualmente está en la clasificación de la Liga Endesa en un grupo de equipos que va del 5º al 10º clasificado con un balance de ocho victorias y siete derrotas. El Unicaja, en las dos jornadas que restan para concluir la primera vuelta de la fase regular, mantiene opciones de alcanzar la cuarta plaza, que actualmente ocupa Iberostar Tenerife con 9 victorias y 6 derrotas.