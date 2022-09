Darío Brizuela: "He sufrido mucho en carrera, este oro significa todo"

Darío Brizuela estaba exultante tras el partido, tras la victoria de España sobre Francia en la que la selección española ganaba el oro en el Eurobásket. "Significa todo, muchos sacrificios en mi vida, he dejado muchas cosas atrás, con mi familia, con mis amigos. He sufrido mucho en mi carrera, no he tenido un camino fácil, es la culminación de la resiliencia que he tenido en mi carrera y estoy super feliz. Estoy muy contento de poder hacer feliz a mi familia", decía el escolta vasco, que ha jugado a un notable nivel durante todo el torneo a un nivel de especialista anotador, con fogonazos importantes.

"Había un montón de gente que no tenía fe y todo después del verano que ha tenido España de dominación de todas las categorías inferiores. Sorprendía que la gente no confiase con el pedazo de talento que tenemos aquí. Es importante y es una piedra más en el camino de España la que hemos puesto en la historia de este deporte. Ahora hay que seguir, seguir soñando. ¿Por qué no?", afirmaba el nuevo campeón de Europa, que resaltaba que el grueso de la selección estaba en las ventanas habitualmente: "Es un orgullo mío y de mis compañeros que seamos ocho habituales de las ventanas. Hay gente en este grupo que nos hemos dejado la vida en nuestras carreras. Muchas personas de este equipo no han tenido el camino habitual, estoy super feliz".