David Kravish y el calor humano del Unicaja

David Kravish es uno de los jugadores más serios y solventes de este Unicaja. Después de un comienzo de temporada difícil tras un verano en el que una fascitis muy molesta no le dejó en paz ahora tiene ya velocidad de crucero. Fue clave en la Copa de Badalona con aquel trabajo sobre Tavares junto a Osetkowski.

El pívot de Illinois está ahora mismo en uno de los mejores picos de su vida, con paternidad recién estrenada. Y con la tranquilidad de haber recibido el calor humano del Unicaja. "Ahora me siento genial. Mi esposa y mi hija están en casa fuera del hospital y crece ya sana. Tengo el otro hijo con tres años. Sí, este es el segundo. Es algo que ocurre una vez en la vida. Si podía estar allí para el nacimiento de mi hija, realmente tengo que hacerlo, estoy muy agradecido por el trato tanto del Unicaja como del entrenador. Fueron súper comprensivos, me dieron todas las oportunidades para quedarme en casa y estar ahí con mi mujer. Y trabajaron conmigo para que no me perdiera ese momento. Y ya sabes, cuando una organización es tan comprensiva y humana, te tranquiliza y te hace realmente leal a un lugar como éste. Así que no podría estar más agradecido por todo lo que hizo el Unicaja como organización y club para tratar de que me sintiera cómodo al tratar de estar ahí para mi esposa durante el parto", relataba Kravish, que afirma que en el mundillo "todos los jugadores hemos escuchado historias de terror. Y todos hemos experimentado eso tal vez no uno mismo, sino con mis compañeros de equipo, quienes han tenido entrenadores que no lo entienden y exigen que no estés allí y sí con el equipo. Y tienes que ir a hacer otras cosas. Y cuando escuchas cosas así, es realmente desafortunado. Este tipo de experiencia te da paz porque entonces podrás concentrarte realmente en el baloncesto. Y ya sabes, el Unicaja sabe que hay cosas como que están por encima del baloncesto. Y es por eso que estamos aquí. Por ejemplo, estoy aquí para jugar a este deporte, que lo amo. Pero cuando ya sabes que el entrenador y la gerencia, todos, entienden que hay cosas superiores y más grandes que eso, que ese nivel de comprensión está ahí, es realmente importante, impactante".

Con esa paz vital, Kravish afronta la Copa del Rey. "Creo que el final, tal como lo hicimos el año pasado, la forma es ir como hacemos cada partido, tal vez con un poco más de concentración. Así que no tenemos esos momentos de, no sé, deslizarnos que tenemos durante algunos juegos, pero creo que la misma forma en que abordamos cada juego es la forma en que debemos abordar estos. Y ya sabes, cualquier cosa podría pasar", dice el americano, que refiere la experiencia de la BCL en casa: "Perdimos, así que no fue una buena experiencia el año pasado, pero creo que debemos aprender de ello, creo que sí. Jugamos algunos partidos y luego tuvimos una especie de reunión de equipo y hablamos sobre lo que sucedió y lo que tal vez condujo a algunos de los sentimientos y cosas que hicieron que esa final fuera una situación extraña. Así que creo que estaremos bien. No creo que sea un problema. Quizás tengas que jugar varias veces...".

Sobre el Lenovo Tenerife, el rival, Kravish decía que "es difícil cuando te conoces tanto porque no hay demasiadas sorpresas que podamos mostrarles, no hay demasiadas sorpresas que puedan mostrarnos, así que es una especie de batalla de voluntades, será como una pelea de perros. ¿Shermadini? Es un jugador increíble. Fue MVP, entonces tienes a un tipo al que debes parar y tener en cuenta que es difícil. Tienes que leer bien las situaciones de pick and roll. Con Marcelinho forman un dúo en la liga no sé ni siquiera por cuánto tiempo", señala el interior, que piensa que hay felicidad en la plantilla por jugar en casa la Copa: "Creo que es genial. Todo el mundo está de muy buen humor. Parece que todos están muy emocionados por la Copa. Veníamos de muchos partidos fuera de casa en los que tuvimos que esforzarnos durante el último cuarto, así que creo que todos están muy emocionados de estar en casa y poder jugar. frente a Málaga y quizás cuando ganas tantos partidos también corres el riesgo de que creas que eres mejor de lo que eres, pero creo que es una especie de mentalidad si ves las victorias es como si estuvieran apiladas una encima de la otra y luego su sombra se proyecta sobre ti y estás viendo cómo el viento sopla como si fuera a caer sobre ti y perderá cualquier momento. Entonces cada partido hay que tomarlo por separado. No piensas, 'Oh, ganamos el último partido, pero vamos a perder este'. El último partido fue el último partido. El siguiente partido vendrá después. De esa manera, si ganas muchos seguidos, será fantástico.

Por último, Kravish era cuestionado por sus rifirrafes con los árbitros, que le han costado alguna técnica en los últimos partidos. Y hace autocrítica. "No sé si puedo hablar de esto. No, es sólo que no sé realmente cuánto puedo decir. Es sólo una de esas cosas donde siento que estoy familiarizado con muchas de las caras de los árbitros, sé lo buenos que son y, a veces, me olvido de que son humanos. Ya sabes, estás en la cancha, tienes la adrenalina y te olvidas de que todo el mundo comete errores. Cometo errores en el juego, pero esperas la perfección de todos excepto de ti mismo, ya sabes, así que creo que a veces eso hace que la sangre hierva. Ha sido sólo un par de veces, pero está todo bien con ellos", sentencia el americano, que espera con ganas la Copa.