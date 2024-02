Yankuba Sima, el anti-Shermadini

Yankuba Sima, si no es el descarte de Ibon Navarro para el inicio de Copa, tendrá que trabajar con Gio Shermadini. Emparejamiento donde el gerundense sacó gran rédito la temporada pasada, se le pudo acomodar para reducir al georgiano, un MVP de la ACB y que continúa siendo decisivo en la Liga, esa conexión patentada con Marcelinho sigue funcionando en Tenerife. Pocas veces se ha visto a Gio tan estresado cuando ha tenido a Sima delante, manos e intuición del pívot catalán que se refuerzan frente a los de Vidorreta. Una evidencia durante esos partidos de mayo de la 22/23. "Es un equipo que no solo tiene a Shermadini, tiene una plantilla larga. Nos equivocaríamos si pensamos que parando a Gio, tenemos el partido ganado. Intento hacer lo que me pide Ibon, el plan de partido, y el año pasado salió bien la cosa. Es un jugador difícil de parar porque es inteligente y juega de memoria. Pudimos ganar a Tenerife y esperamos ahora hacer lo mismo, no solo yo, sino que todos estemos focalizados en hacer nuestro trabajo", atendía a 'Málaga Hoy' durante el Media Day de la Copa. Ese play off de cuartos ante los tinerfeños reforzó la confianza de Sima y fue un paso para crecer, aumentado su catálogo en verano y siendo un jugador mejorado. "Me siento muy bien y con mucha confianza. Mejorando muchos aspectos de mi juego, el tiro libre, más inteligente sobre la pista, y también físicamente estoy bien, que es importante para que todo eso pueda salir. Estoy contento en cómo están saliendo las cosas en lo individual. Los compañeros, Ibon, Alberto (Miranda), Paco (Aurioles), Ángel Sánchez Cañete... Hay mucha gente que me ayuda todos los días a desarrollar cosas. Son los culpables en que haya mejorando mi rendimiento y ojalá que así siga".

Ha jugado las últimas semanas con dolor, pudo ser una causa para ser el el descarte ante el Obradoiro. "Estoy bien físicamente, recibí un golpe en el pecho (en Valencia) pero voy mejorando y espero estar en las mejores condiciones". Y una semana de Copa que es "especial, más este año en Málaga. Todo el equipo lo afrontamos con mucha ilusión y ganas, creo que puede ser una semana muy buena", decía Sima. "Yo creo que lo mejor es llegar a la Copa en buena dinámica. También digo que en Badalona fueron dos derrotas, pero la clave es pensar en el presente y no el pasado. Ahora que venimos en buena línea pues igual. Hay que prepararlo lo mejor posible. No hay que pensar en que estamos muy bien porque eso puede llevar a la relajación, sino preparar exclusivamente Tenerife, que es el primero. Afrontarlo con la máxima ilusión, cualquier cosa que no fuese esa sería un fallo. El hecho de llegar el año pasado con dos derrotas no lo pensamos, preparamos lo mejor posible el partido contra el Barça y salieron las cosas bien. El resto es historia. Y este año igual".

Esa gestión de la presión que toca controlar estos días. "Ruido siempre va a haber fuera. Lo único que podemos hacer es poner de nuestra parte y trabajar para intentar lo más lejos posible y ganar. Hay opiniones en todos lado, prensa también, gente a la que le gusta debatir, y yo personalmente intento evadirme de todo eso y que no afecte. Centrarnos en lo nuestro y no todo lo que hay fuera. Es un partido. Trabajar e intentar ganar". En sus tareas, será el anti-Shermadini.