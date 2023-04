David Kravish, el trotamundos se detiene en Málaga

Ocho temporadas como profesional, ocho equipos distintos y siete países diferentes. Era la itinerante carrera de David Kravish... Hasta que llegó a Málaga. El pívot de Illinois (1992) renovó por dos temporadas con opción a otra más con el Unicaja. Hay algo especial en este grupo, una mirada brillante cuando hablan del vestuario, de sus compañeros. Kravish es un tipo muy apreciado, nexo de unión entre españoles y americanos.

En su comparecencia junto a Darío Brizuela, sorprendió con un discurso preparado en español. "Mi mujer me dijo que tenía que decir algo en español. perdonadme. Mi familia y yo somos muy emocionados. Nos encanta la organización, la gente, la ciudad, compañeros y entrenadores. Son increíbles. No tengo palabras suficientes para decir todo. Estoy muy emocionado", decía en un más que decente castellano para comenzar su alocución. No dice nada de baloncesto, pero son detalles de que este es un grupo especial, diferente. No se acostumbra a que se haga, por ejemplo, ese esfuerzo de aprenderse un pequeño discurso como muestra de agradecimiento a su integración.

Acerca de la importancia de que se haya renovado a una parte importante del grupo y la influencia para seguir, Kravish decía que "ayuda, por supuesto, para tener consistencia en el equipo. Especialmente en un grupo que se lleva bien, que está muy cercano, sus familias también. Pero también la gran situación que vivimos, tienes estabilidad deportiva, estás en una gran ciudad... Es algo que ha sido muy importante también".

"Este equipo lo demostró ganando a Madrid, Barça y Tenerife. Este grupo, estoy dentro y sé la ambición que hay, lo puede repetir en cualquier competición, es la ambición que este grupo tiene", respondía Kravish sobre las expectativas deportivas que tenía el equipo: "Son ocho equipos, ocho temporadas, siete países diferentes... Cambiamos mucho, sabes dónde va a estar. Estar en un sitio como este, todas las piezas encajan. Mi mujer entró en otro estado de felicidad cuando le dije que renovábamos dos años más por estar en un club y una ciudad como ésta".

"Acuérdate cuando fuimos a Francia y hacía mucho frío y lo que nos encontramos al volver a Málaga...", bromeaba Kravish cuando se le preguntaba qué diría a los compañeros que están dudando si renovar o no antes de mostrarse comprensivo: "Todo el mundo sabe lo positivo que tenemos, los aficionados, los entrenadores. Si alguien decide no volver, claro que la respetaremos, esto es baloncesto profesional, pero este equipo es inolvidable. Seguro que buscarán lo mejor para su familia".