David Wood, ex jugador del Unicaja, uno de los defensores de Trump en el Capitolio

Estados Unidos vivió este miércoles una jornada aciaga, con decenas de asaltantes al Capitolio en una jornada donde el Congreso debía certificar la victoria electoral del candidato demócrata Joe Biden. Pero decenas de seguidores de Donald Trump, alentados por el líder republicano horas atrás, decidieron asaltar el edificio legislativo de Washington en un suceso histórico y con poco parangón. Allí, ataviado con un chándal con la bandera del país americano, estaba en la puerta como uno más de los manifestantes David Wood, uno más de los millones de seguidores del histriónico político estadounidense. El ex jugador del Unicaja se quedó a las puertas, pero vivió de manera intensa un día dantesco donde de manera infundada denunciaba un fraude electoral.

Al pívot, que nació precisamente en la capital del país, se le conoce por su postura ultraconservadora y también por su fanatismo religioso. De él daba cuenta en la retransmisión casi en directo de la jornada en su cuenta de Facebook. "¿Alguno de ustedes se ha preguntado? Las elecciones fueron el 3 de noviembre y nadie ha confesado el fraude electoral que conocemos. ¿Por qué 2 meses de espera? Dios todopoderoso ha dado a estas personas traicioneras que trataron de robar las elecciones tiempo para arrepentirse y confesar y hacer lo que es correcto y decir la verdad. Incluso el presidente Trump ha llamado a gobernadores y secretarios de Estados pidiéndoles que hagan lo correcto. El tiempo se acaba con estos esquemas malvados. Dios odia mentir y Dios odia robar y Dios odia cuando haces daño a los niños. Mira lo que Dios hace esta semana será bíblico en proporción. Este será el mayor momento histórico de nuestra vida, todos dirán que recordaban donde estaba cuando la noticia llegó a sus oídos. Oremos por Estados Unidos. Oremos por la justicia. Dios venir a salvar a nuestro país y a sus hijos. Los amo a cada uno de ustedes, oren por América y miren hacia arriba", era uno de los varios mensajes que posteaba.

Wood luego aclaró también por qué estaba a las puertas del Capitolio en este histórico 6 de enero para la política mundial. "He borrado la mayoría de mis publicaciones hoy. Fui al discurso del presidente Trump y al Capitolio para rezar. Muchas personas me enviaron mensajes para mantenerlos informados, así que viví en streaming porque pensaba que la gente quería ver lo que estaba pasando", explicaba el americano, que ahondaba en los motivos para su presencia: "No apoyo mucha energía enfadada y no conocía a nadie que vi en el Capitolio esta noche. No estaba allí para protestar sino para orar y ver. Os quiero a todos". Suavizaba el tono, aunque después volvía a la carga: "Creí que el cambio iba a suceder con proporciones bíblicas pero parece que no hoy. Antes de que el próximo presidente sea jurado, verás con shock y asombro que expondrán el fraude electoral y marcarán al presidente Trump durante cuatro años más".

David Wood, nacido en Spokane hace 56 años, pasó por el Unicaja en la temporada 1997/98. Llegó como temporero a mitad de curso y se quedó hasta el final. Lou Roe y Jens-Uwe Gordon dieron positivo en un control antidoping por lo que fueron apartados del equipo y se contrató al estadounidense, que jugó 16 partidos a las órdenes de Javier Imbroda. Ese equipo malagueño quedaría eliminado en octavos de final de la ACB frente al TAU y en la Copa Korac alcanzó los octavos de final donde cayó ante el Banco di Roma. El interior promedió 14.6 puntos y 6.6 rebotes para 14.8 de valoración en más de 30 minutos en pista por choque. Años antes había sido campeón de ACB y subcampeón de Europa con el Barça y luego pasó por Baskonia, Murcia, Canarias y Fuenlabrada también, además de por ocho franquicias de la NBA. Se retiró en el 2003.