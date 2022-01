Dejan Kravic pasa el reconocimiento médico y entrena con el Unicaja

Dejan Kravic ya viste como jugador del Unicaja. En una operación pergeñada en los últimos días, una vez se lesionó Micheal Eric y se rompió, al no pasar el reconocimiento médico, la operación de Devin Williams, el Hereda San Pablo Burgos rescindió su contrato con el pívot serbio, que se desplazó a Málaga raudo, pasó el reconocimiento médico y ya se entrena a las órdenes de Fotis Katsikaris. No podrá jugar este domingo en Bilbao, pero sí podrá hacerlo ya el miércoles ante el Oostende en la segunda jornada del Round of 16 de la Basketball Champions League. Se dilató el entrenamiento a la tarde para que llegara a tiempo.

Kravic firma hasta final de temporada con el club cajista. Viene para aportar puntos y altura a un juego interior que sin Eric queda más huérfano cuando ya se buscaba un refuerzo para la zona.