1x1: Deon Thompson se queda en el casi

Sin Josh Adams y Carlos Suárez, Casimiro tuvo una rotación más corta de lo habitual. Nueve hombres más Rubén Guerrero, que entró en el cuarto final del partido. Thompson ejerció de líder, pero falló con el estoque en la última jugada, con una decisión errónea.

Deon Thompson

Su mejor partido con la camiseta del Unicaja. Dio un paso adelante sin Suárez. Jugó más cerca del aro, creó más peligró y generó juego. Acabaría con 20 puntos y siete rebotes para 25 de valoración. En la última jugada, empero, no tuvo la decisión de jugársela y le dio un mal pase a Alberto que no mejoró el malagueño al devolvérsela.

Jaime Fernández

El madrileño jugó un partido correcto en la dirección. 10 puntos y cinco asistencias hizo el jugador madrileño. Quizá no tenía la confianza máxima para jugarse el último ataque.

Toupane

El francés no estuvo al nivel acostumbrado en la Eurocup. Ofreció algo distinto defensivamente, pero tomó varios tiros malos (1/6) sin mucho sentido.

Brizuela

Salió del partido al final del tercer cuarto por cometer su quinta falta. No es frecuente ese detalle en el baloncesto moderno. Sólo anotó desde el triple, intentó otras cosas sin suerte. Fue capaz de pasar bien el balón.

Alberto Díaz

El malagueño no fue lo regular que suele. Cometió más errores de los habituales. Eso sí, no dejó de sumar en sus facetas habituales. En la última jugada, el pase a Thompson no fue bueno aunque el que recibió del americano no fue mejor.

Frank Elegar

Tras ser un jugador destacado en el partido ante el Obradoiro, un horrible partido. Desconcentrado, llegando tarde y mal. Debe dar consistencia defensiva y nunca la ofreció.

Adam Waczynski

Muy bien en el primer tiempo, cuando metió y fue capaz también de crear juego (cuatro asistencias). Peor en la segunda mitad, en la que no vio aro y lanzó algún tiro bastante malo.

Melvin Ejim

El canadiense vio su oportunidad sin Suárez y no la desaprovechó. Fue quien, con más o menos acierto, mantuvo más alto el nivel de agresividad defensivo. Después también sumó (16 puntos) en ataque.

Rubén Guerrero

Salió de manera inesperada en el último cuarto sin haber pisado antes la pista. Y echó un cable muy bueno defensivamente.

Gerun

De más a menos. Mejor en la primera mitad, después se fue diluyendo.