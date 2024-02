Día y medio de descompresión para el Unicaja antes de la Copa del Rey

El Unicaja no cambia la rutina de trabajo habitual durante las semanas competitivas para la celebración de la Copa del Rey en casa. La preparación física y mental va oscilando sus modelos. Del “mejor cuanto más se trabaje” se progresa al “mejor cuanto mejor se trabaje”. Y ello no implica hacerlo más tiempo, sino hacerlo mejor, de la manera adecuada. Como parte del proceso de preparación, el Unicaja trabajó este lunes en Los Guindos después del Media Day y una sesión de fotos intensa con ACB y Euroliga para actualizar la camiseta con el nuevo escudo que se desveló la pasada semana en víspera de la gran competición. Y ya no lo hará hasta este miércoles al mediodía en el mismo escenario de la Copa, con rueda de prensa previa de Ibon Navarro antes del arranque del torneo.

El equipo cajista será el primero en ejercitarse en la pista por la mañana, ya por la tarde lo harán los equipos que juegan el jueves. Ha habido quejas más o menos veladas desde el club estas semanas atrás sobre la imposibilidad de trabajar desde siete días antes por el operativo del concierto de Lola Índigo. En cualquier caso, ya es historia. Ibon y su staff no han modificado su ruta y ahora llega un día y medio de descompresión para que los jugadores descansen física y mentalmente. Ha sido un tramo más intenso, con cuatro viajes en las últimas tres semanas, lo que genera más desgaste. Hay situaciones personales también, como la de David Kravish, padre recientemente, que agradecen esa rutina.

Porque, ya sí, el jueves por la noche hay que dormir en el Meliá Torremolinos, cuartel general de los ocho equipos participantes en el torneo. Se eliminó la obligación de que los equipos tuvieran que dormir ya el miércoles (independientemente de si jugaba jueves o viernes) y se concede un día más a los que tardan más en debutar. También se extrajeron experiencias de la Final Four de la Basketball Champions League de la pasada temporada. “No somos anfitriones, somos sede de la Copa”, concretó Ibon Navarro en Santiago de Compostela.