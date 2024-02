Destensar la tirantez Unicaja - ACB

En el Unicaja se palpa cierto descontento con la ACB por cómo se ha gestionado la utilización del Carpena para la Copa del Rey. El concierto previo de Lola Índigo este domingo priva desde este viernes del uso del Palacio. Lo verbalizó días atrás López Nieto y también este viernes Ibon Navarro.

“Esto es para que me creáis que jugar la Copa en casa no tiene tantas ventajas. Esta es la realidad, Ventajas hay muy pocas. A nivel de entrenamiento trastoca mucho. Afecta a los jugadores, entrenar en Los Guindos no es lo mismo... el último entrenamiento en el Carpena fue el lunes. Nos fuimos ese día, así que desde antes del partido de Andorra no hemos entrenado en el Carpena. Nos trastoca muchísimo. Pero tenemos un buen entrenamiento después de la Copa Davis”, decía Ibon Navarro.

El director general de la ACB, José Miguel Calleja, era cuestionado por este asunto. “Creo que en general y, seguro que el Unicaja también, hay satisfacción por que se haga en Málaga, delante de su afición, con muchos más pros que contras. Pasa aquí y en todas las ciudades. Hay una sede y una molestia entre comillas, hay otros clubes que no se entrenan habitualmente donde juegan, en Málaga sí sucede. Merece la pena que se juegue en tu ciudad. Vas a jugar delante de tu gente. Sentimos si hemos causado un problema, pero hay más pros que contras para Unicaja por que se juegue en Málaga. A lo largo de un año, no voy a valorarlo. Estamos para intentar ayudar. Por supuestísimo agradecemos el apoyo del Unicaja, que es un club es muy grande, y además vienen otros siete equipos. Conocer a la gente, institucionalmente son muchas las mismas, agiliza. Málaga es especialmente complicado por la demanda que hay y es un destino mucho más atractivo. Nos llama dar un pasito más adelante. El apoyo de instituciones, Banco y club, localmente, es muy grande”, decía el directivo de la patronal de clubes.