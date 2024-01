Diego Ocampo, entrenador del Tizona Burgos: "Mario Saint-Supéry es una opción más"

Diego Ocampo, entrenador del Tizona Burgos, equipo de LEB Oro, habló en la víspera de su partido ante el Força Lleida. El equipo burgalés (no confundir con el San Pablo, que estuvo en ACB varias temporadas y ahora lucha por regresar) fue cuestionado por el interés por Mario Saint-Supéry. "Es una opción más, hay muchos jugadores en el mercado ahora mismo, pero es una opción más. Lo que pase en el futuro ya veremos. Lo importante es el presente", decía el técnico gallego, que tiene mucho interés en incorporar a Saint-Supéry a sus filas después de la marcha del base Didac Cuevas, jugador de referencia, al Casademont Zaragoza en ACB.

"En el medio plazo haremos un movimiento, seguir en la misma línea del club. La salida de Dídac potencia mucho lo que queremos ser, la idea que queremos. Buscaremos un jugador que pueda encajar en la identidad del club, en cómo entrenamos y cómo jugamos. Y no nos sirve cualquiera. Buscamos talento, pero un talento de saber esforzarse, de comprometerse, de presionar a toda la pista y eso no es fácil. La edad no me importa tanto, sino esa actitud, que también es un talento, de querer mejorar", decía sobre las cualidades que debe tener el refuerzo del equipo, que encajan perfectamente con lo que puede ofrecer Saint-Supéry.

Ibon no lo acaba de ver claro

"Hemos hablado algo con el club, pero muy por encima. La situación con Mario, desde mi punto de vista, está muy clara. Jonathan Barreiro está lesionado y, aunque está Augusto con el equipo, con Mario son cinco cupos. Las matemáticas son las matemáticas. Mario es un jugador del primer equipo pero también es un proyecto del club, hay que preguntarle más al club. Daré mi opinión, que ya la dije, sin cinco cupos no podemos jugar en la BCL y Jony aún está lesionado. Pero Mario también es un proyecto de club y hay que pensar en él. Es una pregunta más para Juanma", decía el entrenador vitoriano en la sala de prensa del Carpena.