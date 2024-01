Mario Saint-Supéry: Situación actual y planes de futuro

Mario Saint-Supéry ha perdido peso en el primer equipo del Unicaja. Pero es un año útil de aprendizaje, para un jugador aún con 17 años, excepcional, no solo a nivel baloncestístico, sino porque ha ido adelantando plazos de forma fugaz. Va adquiriendo rodaje en el EBA, categoría que es diminuta para el malagueño, donde demuestra una superioridad aplastante. Pero le sirve para competir, ganar rodaje y si las necesidades del primer equipo le reclaman, al menos para jugar, porque no ha dejado de ejercitarse a las órdenes de Ibon Navarro. Entrará en convocatoria en BCL hasta la vuelta de Barreiro, aún unas semanas fuera. "Se ha ha incorporado al EBA desde la llegada de Augusto Lima. Pensábamos que necesitaba jugar partidos, sentirse jugador, no solo estar entrenando con el primer equipo, que lo está haciendo muy bien. Y en principio ese va a ser el plan hasta final de temporada. Si hay alguna lesión, él va a estar, de algún cupo o cualquier exterior. Tenemos claro que es un jugador con plenos derechos de la primera plantilla. Y estará con el EBA cuando se le requiera", hablaba Juanma Rodríguez de su papel actual en Zona Verde. "Es que es un júnior de segundo año, muy joven aún. Este año teníamos unas necesidades en BCL que él cubría, de hecho lleva más de cien minutos en la Champions, que le vienen muy bien. No puede jugar un miércoles y quedarse parado el fin de semana. Tiene que jugar", recuerda.

"Mario es claramente un dos, no un base. Puede subir el balón, pero es un dos con buenas características. Del año pasado destacaría su evolución física. Fue brutal el trabajo que hizo con Marcos y Arancha (preparadores físicos). Ahora se ve. Ya tenía unas buenas piernas, pero ha mejorado muchísimo, también en el tren superior. El año pasado terminó entrenando a un nivel impresionante con el equipo. Este año no ha llegado a ese nivel aún, pero se está acercando. Lo que le perjudica a Mario es el nivel que está teniendo el equipo, altísimo en todas las posiciones donde puede rascar minutos. Si esto sigue así, tomaremos decisiones de cara a su futuro, las condiciones que sean mejor para él. Es un jugador con el que contamos como futuro cupo de muchos años. Él está encantado en el EBA, imagina ahora sus compañeros. Llevan dos victorias en dos partidos. Jugando bien y divirtiéndose, pero a la mañana siguiente va a entrenar con el primer equipo. Se controlan esas cargas de minutos en el EBA. Va en el camino adecuado", detallaba el director deportivo, muy encima siempre del jugador para que esa progresión avance. "Le digo que aproveche en el vestuario en el que está, no solo por formarte técnicamente, sino a nivel humano, conocer a un vestuario, todo lo que estás aprendiendo. En ese sentido va dando pasos y lo está haciendo bien. Él tiene una cosa donde tenemos que trabajar, que mucha gente no lo sabe: tiene un 52 de pie. Una barbaridad para un escolta de 1.92 m. Unos pies enormes, que para moverlos hay que hacer un trabajo. Estamos haciendo ese trabajo con él". Es un elegido físicamente, pero tiene ese ligero hándicap, cuerpo aún en desarrollo.

El director deportivo abre la posibilidad, por primera vez desde el pasado verano, que pueda salir cedido del Unicaja para crecer y que vuelva a Málaga más hecho, todavía pronto no obstante para ser más contundente. "De cara al año que viene nos plantearemos eso: que pueda ir a un sitio donde sea importante, que lo quieran, donde lo conozcan bien, confíen en él y pueda desarrollarse para que pueda volver aquí. Esa sería la situación ideal con Mario. Pero no sabemos lo que va a pasar hasta final de temporada, lo que deparará el verano. Esto es un planteamiento de ahora, que quizás podamos cambiar". Una fórmula que ya estuvo la pasada temporada, con el Tizona Burgos de Diego Ocampo apretando, pero el club decidió que permaneciera en Málaga. Ponía el ejemplo de Juan Núñez a la hora de encontrar ese ecosistema perfecto. "Si vemos que es una liga donde se puede desarrollar, lo veríamos. Si viene el Ulm a ficharlo, ha demostrado que pone jóvenes a jugar, que da minutos y los desarrolla bien. Caso de Juan Núñez o chicos franceses que tienen o brasileños. Si son capaces, lo veríamos bien. Pero hay que buscar ese sitio ideal para que se desarrolle y pueda volver con nosotros".