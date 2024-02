Diego Ocampo: "Estamos contentos y motivados con que Mario nos pueda ayudar"

Diego Ocampo se refería a Mario Saint-Supéry en la previa del Oviedo-Tizona Burgos, que puede suponer el debut del malagueño "Le veo bien. Con normalidad. Un jugador más y lo debemos afrontar con naturalidad, el no pensar en la edad, eso no juega. El ejemplo es Marcelinho, que juega con más de 40 años a un nivel impresionante. Aquí importa lo que haces en la pista, fuera, es lo bonito del juego: no es la edad, nombre o el equipo donde juegues. Estamos contentos y motivados todos en que nos pueda ayudar. Pero el Tizona no es Mario. Somos todos".