Dike, Scariolo y los Tamba, con España sub 20

El seleccionador Joaquín Prado ha llamado a 15 jugadores de categoría sub 20 con la intención de comenzar la preparación para el FIBA Youth European Challengers que se disputará en Brno (República Checa) del 20 al 25 de julio. Entre ellos hay cuatro canteranos del Unicaja, aunque ninguno estará ligado la temporada próxima a la entidad. Se trata de los hermanos Pablo e Ismael Tamba, Alessandro Scariolo y Golden Dike. Habrá tres descartes antes del inicio de la competición.España se medirá a Rusia, Italia, República Checa, Portugal y Albania. Cinco partidos de máximo nivel que servirán para que esta generación del 2001 despida su etapa de formación de la mejor forma posible al no haber campeonato de Europa debido a la pandemia. Pablo Tamba, que sale de etapa junior, anunció su marcha a Idaho State, a la NCAA. El cordobés fue campeón de Europa sub 16 en 2019. Allí en EEUU están ya Golden Dike y Alessandro Scariolo, que cumplirán su tercera temporada desde septiembre. Dike está en Loyola Maryland y Scariolo en Ouachita. Mientras, Ismael Tamba jugó cedido por el Unicaja en el CB Marbella. En principio, no se cuenta con él. Estos tres últimos fueron campeones de Europa sub 18 en 2019.La convocatoria completa la forman: Javier García (Casademont Zaragoza), Alessandro Scariolo (OUA Wachita), Toni Naspler (BAXI Manresa), Pablo González (Movistar Estudiantes), Pau Carreño (FC Barcelona), Miquel Malik (Joventut Badalona), Pablo Tamba (Unicaja), Miguel Serrano (Herbalife Gran Canaria), Michael Caicedo (FC Barcelona), Borja Fernández (Montana State), Jaime Pradilla (Valencia B), Golden Dike (Loyola University Maryland), Ismael Tamba (CB Marbella), Owen Aquino (Real Madrid), Iñaki Ordoñez (FC Barcelona).