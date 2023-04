Djedovic: "El Unicaja está otra vez de moda, pero ahora la presión será muy alta"

Nihad Djedovic es la solidez personificada. Su renovación por dos temporadas por el Unicaja es una garantía para el equipo, con un cupo de calidad que mejora a los compañeros. El bosnio, no obstante, avisó de lo que viene por delante. El hecho de haber ganado mucho propiciará que haya más presión por ganar, algo que habrá que gestionar. El alero expresaba su alegría por continuar en Málaga, donde ha caído de pie. "La mejor decisión de mi vida fue venir a Málaga", decía.

"Estoy muy contento por seguir aquí, venía con esta idea, para hacer grandes cosas, las hemos hecho y estamos en un buen camino para hacer más. La presión es muy alta, hay que mantener ese nivel, conocemos las responsabilidad, trabajamos cada día para seguir. El Unicaja está otra vez de moda, todo el mundo habla de Málaga, quieren venir, a mí en Alemania me lo dicen. Quieren ver la experiencia en el Carpena, se habla muchísimo del Unicaja, era nuestra idea, pero ahora la presión es muy alta para seguir arriba. Estamos contentos y trabajando para vivir buenos momentos", señalaba Djedovic.

"Mi situación fue especial después de tantos años en un club, venir aquí, salir de mi zona de confort, quería demostrar a mí mismo que puedo jugar a un nivel muy alto aún", señalaba por cómo fue el paso de dejar el Bayern: "Fue la mejor decisión de mi carrera, no sólo por mi éxito que hemos tenido y ojalá vamos a tener. La gente que trabaja aquí, en los vestuarios, en las oficinas. Me siento en Málaga como una persona, no como un jugador, mi familia también. Valoro mucho esto. Cuando hablamos de seguir no quería escuchar otra oferta. Aquí la gente tiene corazón, ¿qué puedes pedir más?", remataba Djedovic, antes de advertir, como hombre experimentado de que "cuando pase el tiempo vamos a jugar partidos en los que el Unicaja que ser favorito, como ganador de la Copa, un equipo que juega muy bien. Tenemos que prepararnos para esto. Estamos trabajando muy duro, es algo que nos hemos ganado, ser favoritos en un partido. Los jugadores están preparados para esto. Pero también es mejor más presión por estar estar arriba que por estar abajo".