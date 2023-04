Nihad Djedovic y Melvin Ejim, dos MVP de la intendencia

El Unicaja sigue cumpliendo su plan de renovar a la máxima cantidad de jugadores posibles de la plantilla actual, que está dando tremendas alegrías y que ha encontrado un rumbo tras años de grandes tumbos. El director deportivo, Juanma Rodríguez, explicó las razones de la renovación de Melvin Ejim y Nihad Djedovic. Dos jugadores que no deslumbran con números pero que son valorados enormemente dentro del club por su ética de trabajo y por su capacidad de producir en muchos aspecto.

"Desde el club estamos muy contentos, el cuerpo técnico y el vestuario también, de anunciar la continuidad de dos jugadores que habitualmente no están en el foco, a nivel de MVP, valorados o anotación. Pero, para el club, Djedo y Melvin son dos MVP en muchas cosas. En el trabajo diario, son dos jugadores con oficio y experiencia, saben cómo hay que ganar, jugadores que anteponen el equipo a su rendimiento individual, sólidos y consistentes, que son muy importante para lo que estamos consiguiendo. Mel tuvo problemas de lesiones, pero en su año anterior el equipo estuvo en una final de Copa y rozó las semifinales de ACB, con él estando sano, cosa no baladí. En el caso de Djedo, su condición de cupo es muy importante. El hecho de haber jugado tantísimos años a un nivel tan alto en Euroliga le da un oficio y una experiencia que tiene mucho valor para nosotros", razonaba el mandatario malagueño sobre los motivos de su renovación.

Uno de las dudas que puede haber a la hora de planificar es si hay posiciones mejorables en el equipo, pero sin la garantía de que se integren tan bien en una estructura que funciona como un reloj. Rodríguez explica cómo es ese proceso. "Teníamos claro el caso de Djedovic, aparte de la temporada que está haciendo, la condición de cupo es algo muy importante, no teníamos ninguna duda. En el caso de Melvin tampoco. Encontrar un jugador de su experiencia, del sacrificio que hace por el equipo, para vosotros y el aficionado no aparece mucho todos los días en las crónicas o como en el MVP, pero para el club y el cuerpo técnico y el vestuario, es muy importante todo lo que da. Puedo recordar no menos de 3-4 partidos, anotando dos o cuatro puntos, en los que para mí ha sido el jugador clave para ganar y para el entrenador pienso que también. ¿Cómo vamos a ir al mercado para buscar lo mismo que ya tenemos? Sería absurdo. Melvin ya conoce el club, el equipo. Los proyectos que tienen éxito son los que tienen continuidad, de cuerpo técnico y jugadores. Es lo importante".