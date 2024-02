Djedovic: "Si somos capaces de disfrutar, haremos una muy buena Copa"

Nihad Djedovic ejemplifica la seriedad y la experiencia en el vestuario del Unicaja, vitamina imprescindible para conformar un equipo ganador. Un tema central de la semana antes de la Copa del Rey es gestionar la presión. "La vamos a tener si pensamos que tenemos que ganar la Copa, y pensar que sería un fracaso si no ganamos la Copa. Si jugamos pensando en disfrutar, lo que estamos haciendo durante la temporada, lo vamos a hacer muy bien, porque estamos jugando un baloncesto muy bueno. En Madrid remontamos 20 puntos porque no teníamos presión de perder en Madrid, sabiendo que se podía perder contra ellos y por eso les ganamos. Nuestra afición nos va a empujar", pensaba el bosnio. "Es verdad que estamos en una buena dinámica, jugamos bien, vamos segundos en la ACB. Pero insisto que no somos favoritos. Son Real Madrid y Barcelona porque están obligados a ganar la Copa y la ACB. Tienen presión. Nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero es un torneo muy particular. Mentalmente reconforta haber ganado a todos los equipos en la primera vuelta. Pero la Copa es la Copa. ¿Quién dice que Manresa no la vaya a ganar? Es muy difícil hacer predicciones. El año pasado si los Golden State Warriors llegan a la final, les habríamos ganado, por cómo jugamos", la echaba al suelo y bromeaba a la vez.

"El equipo llega bien. Los trece jugadores llegan sin lesión, la primera vez de la temporada. Estamos bien. Seguro que Ibon va a hacer las rotaciones, las cargas no serán grandes porque ninguno de nosotros juega más de 20 minutos, 15 es el máximo. Vamos a ver. Tenemos que hacer una buena Copa sin pensar en que tenemos obligaciones, sin pensar que sería un fracaso si no la ganamos", insistía. "Creo que es positivo jugar la Copa en Málaga. No tenemos que viajar, conocemos el pabellón. Y la presión y todo eso sabremos cómo nos afecta el día del partido. Veremos las sensaciones. Esperamos no tener presión y poder jugar nuestro juego; hacer ciertas cosas bien y disfrutar", contradecía Djedovic a Ibon Navarro en si es ventajoso o no jugar la Copa en Málaga. "No somos los favoritos para ganar la Copa del Rey, eso lo tenemos que dejar claro. El haber ganado la Copa el año pasado no significa que la vayamos a ganar este año. Vienen siete equipos más que tienen la misma ilusión que nosotros. Es un torneo difícil. Ojalá podamos jugar tres partidos y afrontarlos de la mejor manera posible, donde cada posesión cuenta, así tenemos que jugar. No tenemos que pensar que jugamos en casa y que somos favoritos. En la Copa pueden pasar muchas cosas, como el año pasado. Es verdad que somos mejor equipo que el año pasado porque tenemos más experiencia. La Final Four de BCL, y partidos grandes que hemos jugado este año, esta vez los hemos ganado. Ojalá podamos aprovechar esas sensaciones".

"Da igual que nos enfrentemos a Tenerife. Ya el año pasado jugamos también muchas veces contra Real Madrid, Barcelona y en la final con Tenerife. Es un torneo siempre difícil para jugar. Tienes que tener tres días donde te salga absolutamente todo para ganar la Copa, y ojalá lo podamos hacer". El deseo de todos.