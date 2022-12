Domas Sabonis cierra 2022 con números de Wilt Chamberlain

Domantas Sabonis despidió 2022 de manera apoteósica. Jugando con una fractura en el dedo pulgar de su mano derecha, el lituano de Torremolinos completó un partido monstruoso ante los Utah Jazz en el que sus Sacramento Kings consiguieron ganar en un duelo definido en el último segundo (126-125). En un tremendo duelo con el finlandés Lauri Markkanen, el canterano del Unicaja acabó firmando 28 puntos sin ningún fallo en tiros de campo (10/10 en tiros de dos y 2/2 en triples más 2/3 en tiros de dos). Además, sumó 11 rebotes y ocho asistencias.

Nadie había logrado el cien por ciento de acierto después de 12 tiros en los Kings. Además, el delantero se convirtió en el tercer jugador de la NBA en convertir los 12 tiros en un duelo. Los primeros tres lugares en ese impresionante club pertenecen al legendario Wilt Chamberlain, dominador del baloncesto americano en los 60 y los 70, quien lanzó 18, 16 y 15 tiros en diferentes partidos sin errores. Además, Domas Sabonis anotó los 12 tiros del partido del 31 de octubre de 2018, cuando anotó 30 puntos contra los New York Knicks con los Pacers. También Karl Malone consiguió meter 12 tiros sin fallo. Nadie más.

Diciembre ha sido un mes histórico para Sabonis, promediando 21.7 puntos, 14.4 rebotes y 7.2 asistencias, con porcentajes de tiro del 69% en tiros de dos, 69% en triples y 74% en libres. Es el primer jugador desde Wilt Chamberlain (1968) en promediar 20/14/7 con un 65% en el tiro durante un mes completo.

