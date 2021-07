Luka Doncic deja a Domas Sabonis sin Juegos Olímpicos

Un partido de otra época, con 15.000 personas llenando el Zalgirio Arena, con una plaza olímpica en juego entre Lituania y Eslovenia. Luka Doncic hizo un partido histórico para dar a su país la primera presencia en unos Juegos Olímpicos en baloncesto y, a su vez, propiciar la primera ausencia de Lituania desde 1992.

Domas Sabonis, canterano del Unicaja y All Star de la NBA, no pudo ayudar a su equipo. La coincidencia de que los dos mejores jugadores del equipo, él y Valanciunas, ocupen el mismo puesto mata espacios y no fluye bien el juego. Doncic fue incontenible para los lituanos y dominó lo que quiso. Metió 31 puntos, con 11 rebotes y 13 asistencias. Un triple doble FIBA de mucho valor en el contexto.

Domas se quedó con nueve puntos y seis rebotes, insuficientes para guiar a su selección hasta Tokio, donde sí estará Eslovenia con Luka Doncic como rival de España en la primera fase del torneo.