Sencillo camino para el Unicaja en la fase previa de la BCL

El Unicaja ya conoce el camino para estar en la próxima edición de la Basketball Champions League. Una ruta bastante asequible que no debería ofrecer problemas al conjunto de Ibon Navarro para estar en la fase de 32 equipos. En el Martín Carpena jugará en una primera eliminatoria ante el vencedor del duelo entre el Heroes Den Bosch holandés y el Siauliai lituano. Si vence, una final ante uno de estos tres equipos: Patrioti Levice eslovaco, Egir Kormend húngaro y Karhu finlandés. Con todo el respeto lógico a los rivales, desconocidos en muchos casos, debería ser un trámite para el equipo malagueño.

La ex jugadora francesa Chloe Westelynck fue la maestra de ceremonias en Mies, la sede suiza de la organización supranacional del baloncesto que auspicia la Basketball Champions League. Félix Hernández, presidente del Lenovo Tenerife, recibió el simbólico cheque de un millón de euros para el ganador de la competición de la temporada anterior en Bilbao, uno de los alicientes de la competición. Nico Richotti, jugador del Lenovo que también ganó la primera edición disputada en 2017 de esta competición, y Dusan Sakota, vencedor con el AEK en 2018, fueron las manos inocentes del primer episodio del sorteo y el CEO de la competición, Patrick Comninos, el conductor del sorteo puro y duro.

Lo cierto es que en esta fase previa de la Basketball Champions League hay mucho baloncesto underground. Equipos bajo el radar no sólo del gran público, también del avezado espectador. Es uno de los objetivos de esta competición, dar cabida a países donde el baloncesto está en desarrollo. Quizá el caso paradigmático sea el del Cluj, rival el año pasado del Unicaja, que desde la fase previa llegó a cuartos de final y con las mejores entradas de la competición. Curiosamente, cambió esta temporada a la Eurocup.

Como estaba previsto, se formaban cuatro cuadros de seis equipos en la fase previa. El ganador de cada uno de ellos estará en la fase de grupos. El primer rival del Unicaja será el ganador del duelo entre el Heroes Den Bosch holandés y el Siauliai lituano. Los holandeses, en los que los dos últimos años jugó el canterano cajista Morgan Stilma, han sido campeones habituales en su liga. Y los lituanos han participado con cierta frecuencia en competiciones europeas, de hecho se midieron al Unicaja en la temporada 1997/98. Después, por el otro lado del cuadro van el Patrioti Levice, campeón eslovaco, que se medirá al Egir Kormend, subcamepón húngaro, en el primer cuarto de final, mientras que el otro equipo exento y que se unirá en semifinales será el Karhu finlandés, que ha participado en varias fases previas de la BCL sin éxito. De ahí saldría el rival el Unicaja en la final. Por nombre parece incluso más débil este lado del cuadro. El baloncesto finlandés va para arriba, como se ha visto en estas ventanas para el Mundial, pero, sin paños calientes, el equipo de Ibon Navarro debe estar en la BCL, lo contrario sería una catástrofe. El sorteo fue bastante amable, se evitó por ejemplo a un Breogán que podía causar problemas. Además, será anfitrión del evento en el Carpena del 21 al 25 de septiembre, en los primeros partidos oficiales de la temporada, antes del arranque de la ACB.

A continuación, el Unicaja supo también el hipotético camino en el caso de que acceda, así debería ser, a la fase de grupos. El ex cajista Dejan Kravic, tricampeón de la competición y que estos días se dejó ver por Alhaurín de la Torre contemplando el Mundial sub 17, y el italiano Pietro Aradori, campeón con la Virtus, fueron las manos inocentes en esta instancia del sorteo, en la que se configuraron los ocho grupos de cuatro equipos. El Unicaja iría al grupo G. Aquí, evidentemente, debía subir el nivel respecto a la previa, también porque se entraría desde el escalón más bajo. El primero de lo hipotéticos rivales es un histórico como el PAOK Mateco Salónica, que en los 90 ganó títulos europeos y jugó la Final Four de Euroliga y que salvó una situación económica crítica. Ha sido asiduo a la BCL y la temporada pasada quedó en noveno lugar en la Liga de Grecia. También los italianos del Dinamo Sassari, al que el Unicaja se enfrentó hace unos años en Euroliga después de que fuera campeón transalpino. Este año pasado completaron una notable temporadas y fueron semifinalistas en la Lega. Está la anécdota de Marco Spissu, fichado desde el club sardo el año pasado, pero que no pasó el reconocimiento médico, lo que provocó una situación de tensión entre ambos clubes. Y, del grupo de los cabezas de serie, tocó el JDA Dijon francés, equipo ante el que el Unicaja se midió justamente la pasada temporada en la primera fase de la BCL, con victorias contundente a favor en el Carpena y derrota dura después en la Borgoña. Sería un grupo competitivo pero ganable.

Si el Unicaja fuera primero en este grupo accedería directamente a la ronda de 16, otra vez un grupo de cuatro equipos. Si quedara segundo o tercero jugaría el play in contra el segundo o el tercero del Grupo H, que conforman Lenovo Tenerife, Peristeri, Rytas Vilnius y Bnei Herzliya. La fase de grupos empezará el 4 de octubre. Allí debe estar el Unicaja, lo contrario sería un disparate.