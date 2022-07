En directo, sorteo de la Basketball Champions League

Este jueves 7 de julio se celebra el sorteo de la fase previa, en la que está inmerso el Unicaja, y la fase de grupos de la Basketball Champions League 2022/23. Desde las 11:00 horas se podrá seguir por aquí, en el vídeo, cómo es el sorteo de la competición continental.

De entrada, el Unicaja sabe que no coincidirá con Tofas Bursa (Turquía), Brose Bamberg (Alemania) y Bakken Bears (Dinamarca). Los 24 equipos competirán en cuatro torneos de la ronda de clasificación y se dividirán en seis bombos (cabezas y no cabezas de serie) a efectos del sorteo, en función de la clasificación de clubes de la BCL. El principio de protección país no aplica para las Rondas de Clasificación. Los equipos de un mismo país pueden enfrentarse durante esta etapa, eso implica que el Unicaja sí puede enfrentarse al Breogán Lugo, el otro equipo nacional que pelea por acompañar a Bilbao, Murcia, Tenerife y Manresa.

Los equipos de los Bombos 1 y 2 (que son el Freiburg suizo, el Karhu finlandés, el Keravnos chipriota y el Opava de la Repúlbica Checa) entrarán a su respectivo torneo directamente en la etapa semifinal. Los equipos del bombo 6 (FMP Meridian serbio, el Golden Eagle Ylli de Kósovo, el Patrioti Levice eslovaco y el TFT Skopje macedonio) se sortearán contra los equipos del bombo 3 (Egir Kormend húngaro, Niners Chemnitz alemán, Breogán español y Benfica portugués) y los equipos del bombo 5 (Heroes den Bosch neerlandés, Leicester Raiders inglés, Norrkoping sueco y Swans Gmunden austríaco) contra los equipos del bombo 4 (Budivelnyk ucraniano, Voluntari rumano, Siauliai lituano y Parnu Sadam estonio) hasta que se completen todos los cuartos de final.

Los ocho ganadores se clasificarán para las semifinales y se enfrentarán a los cabezas de serie de los Bombos uno y dos. Estos ocho ganadores se enfrentarán en cuatro emparejamientos finales y los ganadores se unirán a los 28 equipos clasificados directamente en la temporada regular.