Dylan Osetkowski está en Málaga y es el probable descarte ante el Promitheas

Acabado el partido en el Nou Congost, la plantilla del Unicaja se duchó, comió y cogió un autobús rumbo al aeropuerto del Prat, en Barcelona. La jornada no había acabado con la gran victoria en Manresa. Quedaba un largo viaje rumbo a Atenas, donde estaba prevista la llegada pasadas las 22:00 horas de la capital griega. Allí se dormía y este lunes por la mañana se cogía un autobús, algo más de dos horas, rumbo a Patras, la tercera ciudad griega tras Atenas y Salónica, el núcleo más importante en el Peloponeso. Allí se intentará cerrar, ante el Promitheas, la clasificación para la Final Four de la Basketball Champions League.

En la expedición no estaba Dylan Osetkowski, que se quedó en Málaga y ya no viajó a Barcelona. Como desvelaba Ibon Navarro en la rueda de prensa, ha habido problemas de salud esta semana en el vestuario cajista, con un virus que ya hizo a Nihad Djedovic perderse el primer duelo del play off ante el Promitheas y que propició que se vistiera Guille del Pino para completar los cupos en su lugar. El bosnio tuvo un minutaje limitado ante los catalanes, aún está con dieta blanda días después. Ahora es el californiano el que está afectado.

Se decidió este sábado, al levantarse peor, que no viajara a Barcelona para intentar recuperarse de sus problemas de salud. En función de su progresión en las próximas horas se decidirá si viaje de manera individual a Grecia, pero parece complicado y poco probable. Es un desplazamiento largo porque no hay vuelo directo a la capital griega y es pesado. Y no hay que olvidar que Ibon Navarro tiene que realizar un descarte de un jugador que no sea cupo en cada partido de la BCL. Así que puede ser una ocasión también para que descanse el que está siendo el mejor jugador del Unicaja esta temporada y el que mayor minutaje acumula. Su importancia en el equipo es muy alta, pero ya se vio en Manresa que se puede competir y ganar en situaciones adversas. Y, aunque no deja de ser un partido de play off, Ibon suele privilegiar el buen estado físico de los jugadores y no es una situación límite.

El regreso desde Grecia no es sencillo tampoco. El equipo volverá tras el partido desde Patras en autobús y dormirá en el Eleftherios Venizelos, el aeropuerto de Atenas. Desde allí, madrugón para salir a las 7:00 rumbo a Zúrich, donde hay escala para llegar en la tarde del miércoles a Málaga y ya preparar desde el jueves el duelo ante el Casademont Zaragoza.