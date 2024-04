Ibon Navarro: "Ni hemos hablado del liderato"

Ibon Navarro estaba muy satisfecho por cómo había sido la respuesta de su Unicaja a una situación muy complicada en Manresa. Una victoria de muchísimo valor que como tal consideraba el técnico vitoriano en la que fue durante dos años su casa. "Felicito al equipo por la victoria, una victoria muy importante para nosotros por la semana que hemos tenido de problemas de salud, por el rival, por cómo estaba jugando, por el pabellón y el ambiente, por cómo hemos empezado, con tanto desacierto", contextualizaba Navarro: "El equipo ha sabido leer lo que necesitaba el partido, no ha perdido la fe en lo que teníamos que hacer y creo que hemos ido aprendiendo cómo jugar. El Manresa estaba con unos porcentajes espectaculares en la primera mitad, pero acabar el primer tiempo con esos triples de KP (Perry) nos ha metido a nivel de sensaciones, de que lo que queríamos hacer funcionaba. En la segunda parte hemos estado a mucho mejor nivel en ataque, a pesar de que cada rebote defensivo es un parto cuando juegas contra Manresa. Hemos sabido sumar algún punto en transición que nos ha quitado la presión cuando atacábamos a medio campo. Una victoria importante por la entidad del rival y la línea en la que llegaba".

"El hecho de que tú no anotes y de que cada tiro fuera un rebote para ellos les ha generado mucho ritmo en ataque", analizaba Ibon el desarrollo del partido: "Cuando empezamos a conseguir alguna defensa con rebote hemos podido correr y anotar, ya no tienen la sensación de correr tras rebote y el partido se equilibra en cuanto a ritmo. Muchas veces no es que no quieras correr, los dos equipos nos respetamos en situaciones de campo abierto y hemos tenido mucho cuidado con eso. Los balances defensivos de los dos equipos han sido para mirarlos, han sido de clínic. Ellos han hecho un gran trabajo de frenar el primer pase de contraataque, incluso después de canasta con su base tapando. Incluso hemos intentado buscar un segundo pase para salir y han reaccionado. No creo que haya sido cuestión de que hayamos jugado mejor en medio campo que ellos, hemos empezado a meter más canastas y ellos dejaron de correr y el ritmo se ha equilibrado".

"Ni hemos hablado de ser líderes, veníamos a jugar un partido súper difícil en la casa del Baxi Manresa", aseguraba Ibon respecto a la clasificación: "Supone suficiente estímulo y reto como para pensar que una victoria o una derrota... Da igual, quedan muchos partidos aún. Con el nivel que tiene la ACB ahora mismo y con lo que se juegan los equipos está muy difícil. No cabe duda de lo complicada que era esta salida a Manresa, a nivel de Palau y Tenerife, que es lo que nos queda".

"Puede ser que el motivo por el que se haya bajado el ritmo un poco era el cuidado de balón del Manresa, porque eso es lo que nos da opción a nosotros de poder correr y coger ritmo. Haber sumado pérdidas también nos ha ayudado y es una de las claves junto al rebote y a los porcentajes, que han mejorado, no podían empeorar tras la primera parte. Eso hizo que la energía del partido cambiase", remataba el análisis el técnico cajista.