Campaña pro Dylan Osetkowski por el MVP de la ACB

Dylan Osetkowski oposita fuerte a ser el MVP de la ACB, galardón que nunca lo ha conseguido un jugador del Unicaja. El californiano lidera actualmente la votación popular, lo acumulado en redes sociales, con un 22.4%, por delante de Gio Shermadini (16.2%) y Andrés Feliz (12%). Renta importante gracias la Málaga tuitera, que se ha movilizado en los últimos días para amontonar votos por Osetkowski. Con fuerza por buscar algún adepto fuera de Málaga gracias a la gran temporada del Unicaja, equipo que cae simpático en general, una forma de reconocer la gran temporada de los cajistas y porque Osetkowski, además de ser uno de los mejores jugadores de la competición, es un tipo carismático, que suele ser un extra valiosísimo en este tipo de premios. Buceando en redes sociales, es muy difícil no encontrar un voto por el de San Diego, con una gran campaña además de la ACB, que sabe promover muy bien este MVP. Shermadini, ganador la pasada temporada (también en la 20/21), se perfila como la mayor amenaza. Otro duelo Lenovo Tenerife-Unicaja. Hasta en la sopa.

Osetkowski promedia 12,5 puntos; 4,1 rebotes y 13,3 de valoración (el más valorado de la plantilla del Unicaja) en menos de veinte minutos de media. El hándicap es esa filosofía de igualar roles. Pero se ha cogido inercia gracias a que el Unicaja está de moda y ese empuje de los aficionados malagueños. Hasta su madre, Sabina Osetkowski, es una fija cada día en esa lista de votaciones. Los jugadores sumarán en la puntuación final el porcentaje de votos que reciban en la votación popular.

En X (antiguo Twitter). Enviando un tuit con el hashtag #MVPMovistar seguido del nombre del jugador al que quieres votar o su cuenta de Twitter (si tiene). Los retuits también suman en la votación, así que no solo cuenta tu voto, sino también el de tus amigos que compartan tu mensaje. Para poder contabilizar el voto, la cuenta debe ser pública.

En Instagram. Se recogerán todos los votos que nombre al jugador lleguen con el hashtag #MVPMovistar en los comentarios de las publicaciones sobre el premio del Instagram de @acbcom, cuenta oficial de la acb.

En la app oficial de la acb. Descárgate la app oficial de la acb en Google Play o la App Store y sigue estos pasos:

¡He votado a Dylan Osetkowski para el #MVPMovistar de la #LigaEndesa 2023-24! Vota tú también en las redes sociales de acb en https://t.co/2Yf9zVtgEpVote for Dylan Osetkowski today. Your vote will count twice today 💜💚💜💚💜