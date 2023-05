Dylan Osetkowski, el hambre y la competitividad

Dylan Osetkowski ejemplifica bien el espíritu de este Unicaja arrebatador que está firmando la mejor temporada de la última década larga. Pero queda el remate del play off. Y el pívot californiano manda un mensaje de hambre y competitividad.

"Esta es la parte de la temporada en la que todos quieren estar. Además, jugar de nuevo contra Tenerife motiva", decía el jugador americano, que recuerda que "como equipo y como grupo somos muy competitivos. Lo hemos demostrado incluso cuando hemos perdido, desde el inicio hasta el final. Desde el primero hasta el último en el vestuario estamos muy ilusionados por jugar un play off y estamos hambrientos. El hambre y la competitividad creo que forma parte de este grupo".

"No cambia realmente nada", señala el interior sobre la repetición de enfrentamientos con el Tenerife: "El staff hace un gran trabajo para prepararnos. Conocemos a Shermadini, a Huertas, todos sus jugadores. Sabemos cómo juegan, qué intentan. Es una cuestión de quién juega una versión de su baloncesto mejor. Si nosotros jugamos el baloncesto que mejor nos conviene o si lo hacen ellos. No hay mucho scouting que podamos hacer nuevo, hemos jugado cuatro veces ya, les conocemos y nos conocen. Es cuestión de quién sale y ejecuta mejor su plan de partido. No te voy a decir cuál es el plan de partido. Pero es correr o no.

El palo de la BCL

"Fue una mierda, esa es la verdad, para nosotros. Fue un fin de semana terrible, pero está en el pasado. Todo lo que podemos hacer como grupo es seguir hambrientos y competitivos. No cambia nuestra mentalidad e identidad. Trabajamos duro cada día. Es parte del proceso. Los equipos pierden partidos constantemente, pero intentan aprender y levantarse. Ocurrió, perdimos los dos partidos de la BCL, pero eso no oscurece que llevamos una tremenda temporada y aún tenemos cosas que hacer", admitía con crudeza y sinceridad sobre lo que supuso quedar cuartos en casa en la BCL.

"Hay que darle mucho crédito a Juanma y al coach por haber formado este grupo de jugadores", apunta Osetkowski sobre la química que tiene el Unicaja: "Es un grupo fenomenal dentro de la pista, pero fuera de ella es aún mejor. Hacemos muchas cosas juntos en el vestuario, nos llevamos muy bien, nuestras familias también. Eso ha ayudado a los resultados. Es algo único tener a un equipo que vuelva la temporada siguiente casi al completo. Después del primer año conseguir esto es muy bueno por el club. Sentimos que estamos construyendo algo y que cuando volvamos en agosto no vamos a partir de cero. Saber que en septiembre o en octubre no vamos a estar preguntándonos cómo es este compañero, si responde, si puedes contar con él... En agosto empezaremos con terreno recorrido".

¿Hay trabajo para convencer a Carter y Thomas para que se queden? "Cada día le decimos que continúen. Soy optimista con que ellos puedan seguir aquí", sentencia.