Tyson Carter y sus márgenes

La evolución de Tyson Carter, Mario Saint-Supéry aparte el jugador más joven de la plantilla, ha sido uno de los factores en el gran ejercicio del Unicaja. En su primera temporada en la ACB no ha tenido una regularidad extrema en el rendimiento, también por la filosofía instaurada por Ibon Navarro de reparto de protagonismo y roles, lo que limita el brillo individual porque el colectivo prima por encima de todo. Pero ha tenido picos brillantes, véase el MVP de la Copa, el joven chico de Mississippi.

Carter, que es optimista para su continuidad en Málaga porque piensa que es el lugar idóneo para seguir desarrollando su carrera, ha desempeñado en los últimos meses numerosos partidos como base por la ausencia de Alberto Díaz. Y lo ha hecho puntualmente de manera excelente, como ocurrió en el partido del pasado martes en Bilbao. En Lugo y Granada también estuvo a gran nivel, por ejemplo. Xavi Pascual lo empleaba ahí regularmente en el Zenit. Destacan los técnicos cajistas que Carter tiene más baloncesto del que parece, en el sentido colectivo.

Era cuestionado Ibon Navarro sobre la posibilidad de que el recurso se ampliara teniendo más continuidad en la posición sin la necesidad de bajas. Y el técnico dejaba una reflexión interesante sobre el futuro del jugador. "Ha sido un recurso por los problemas que hemos tenido. Ha tenido partidos muy buenos de uno, tiene el balón más en las manos, pero también ha tenido una exigencia defensiva menor. El nivel de presión ha sido menor quizá. La valoración no puede ser que ha metido 22 de uno y que va a jugar mejor hoy, no. Hay que valorar contra quién, cómo juega el rival, qué te dejan hacer... Hay demasiadas variables alrededor. Sí es verdad que nos ha sorprendido entrenando su capacidad de análisis, de entender lo que hacer, dónde tiene que ir, dónde tiene que pasar la pelota, su cambio de mentalidad de ser un anotador a jugar al equipo. Es un jugador con 25 años y tiene aún capacidad para aumentar su espectro de juego, no ser un dos sólo o un combo eventual. Tiene que mejorar y se capaz de jugar como uno en posiciones más adversas, digamos, con otras condiciones. También pasa por ganar algo de peso en el tren superior. Ahí sufre un poquito más", reflexionaba el técnico cajista.