Entradas para la Copa del Rey de Málaga 2024: Más del 70% del aforo se puso la venta

José Miguel Calleja, director general de la ACB, tuvo un encuentro con los medios de comunicación malagueños en víspera del inicio de la Copa del Rey, que este año adelanta el inicio de las actividades con un concierto este domingo en el Carpena de Lola Índigo. El dirigente de la Asociación de Clubes pormenorizó detalles. "Empezamos es la Copa más grande y larga, los conciertos ya son Copa. Le metemos todo el tema música. Pensamos ¿por qué no se empieza antes y que pasen más cosas? Es la Copa más grande a efectos de días. Le damos importancia al entretenimiento, es un efecto complementario. Antes de Copa, la Minicopa empieza el miércoles. Se compone de muchas patas de entretenimiento la Copa. Nuestra actividad histórica es el baloncesto. Hay otras patas, si logramos hacer un evento multientretenimiento que atraiga más cosas, cuanta más gente que venga mucho mejor", decía Calleja, que incidía en que la canasta seguía siendo el centro de todo: "El baloncesto aislado tiene muchísimo recorrido. Esto es un punto en que queremos hacer énfasis, hablo desde que entramos hace seis años, las cifras están ahí, los números y la visibilidad, no estamos cerca del tope".

El tema de los abonos, que volaron en un día cuando se pusieron a la venta, planteaba varios debates. Desde el tamaño de los pabellones españoles, que no absorben toda la demanda, hasta el porcentaje que se pone a la venta y cuál se reserva la ACB para compromisos, patrocinadores, medios de comunicación... "En espíritu, España es lo que es, no se queda pequeño el Carpena. Aquí en Málaga se hará más veces, aunque ojalá se pudieran hacer pabellones más grandes y seguro que se llenarían", concretaba Calleja, que respondía a las quejas de no pocos aficionados acerca del número de localidades que se venden: "Voy a otros eventos. Somos la organización que menos guarda para ella. Lógicamente, para instituciones, patrocinadores, Diputación, Ayuntamiento y Junta, tienen una contraprestación en entradas. Pero en invitados somos bastante parcos y, de hecho, se nos echa en cara. Es un tema recurrente. Hemos hecho un gran esfuerzo. Comparado con el año 2020, de la última categoría 6 no se ha subido el precio. En las tres más escalas más baratas apenas hemos subido respecto a 2020. De seis zonas de categoría 6, las más baratas, este año se ha pasado a 10. Hemos aumentado más las localidades más económicas. Un porcentaje bastante alto, mayor al 70% del aforo del Carpena, se saca a la venta. En un día se sacó y se vendió todo. Si nos llegan entradas de vuelta se irán soltando, pero no está previsto. Está totalmente sold out. Sería un evento capaz de llenar el doble, sí. Entre 10.500 del Carpena y 13.000 del WiZink tampoco hay muchísimas diferencias. ¿Que podríamos llenar una instalación de 17.000 o 20.000? Estoy convencido de que sí".

"Hay aficionados de los 18 clubes de ACB identificados en al menos dos cifras. Sacamos cuando las entradas no están decididas y no está claro quién juega aún. Es lo bueno, quiero ir a ver a mi equipo, pero si no voy a verla de todas maneras", relataba Calleja sobre la diversidad de aficionados de distintos equipos que estarán en Málaga.

¿El Bernabéu como sede?

Se le preguntó a Calleja si el Santiago Bernabéu, una vez remodelado, podría ser sede de la Copa. "Por poder podría, pero no todo es el tamaño. Madrid es Madrid, tienes pros y contras. Balanceamos cuando tenemos las ofertas. Podría ser una opción, pero aún no está muy claro del Bernabéu cómo puede funcionar las fechas, lo desconozco. Lo han abierto en su totalidad hace nada, pero no sé si está operativamente a toda su funcionalidad. Depende de las instituciones de Madrid. Es una opción como otra", afirmaba Calleja.