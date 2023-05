Entradas Final Four BCL: El Unicaja espera liberar entre 200 y 300 el viernes de las más baratas

Las entradas para la Final Four de la Basketball Champions League siguen a la venta. Quedan algo más de 200 del abono caro, de 240 euros, disponibles pero en breve saldrá un número significativo para el público en general de las devoluciones de Bonn y Tenerife, que no han completado el cupo que se les reservó.

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, confirmó en Radio Marca que la idea es que el próximo viernes se libere un paquete de entradas más baratas, de 96 euros. "Unas 200-300 entradas para ese precio", apuntaba el dirigente cajista, que recordaba que aún quedaban disponibles de las más caras.

López Nieto recordaba que "hay un 25% de posibilidades de ganar el título. Hay que trabajarlo, por ejemplo veíamos el ambientazo del Málaga y el equipo igual no lo canalizó bien el pasado domingo. El Bonn vendrá sin presión y puede jugar más liberado. El sueño cercano es ganar la BCL y el sueño es seguir compitiendo", afirmaba el presidente cajista, que relataba el proceso sobre cómo se había conseguido: "La notificación me la dieron el jueves por la mañana, a las 8:30 horas me llamó Patrick Comninos mientras estaba en Lugo para comunicarnos. Venimos de estar prácticamente eliminados, de hacer una fase previa. Israel puso mucho dinero, pero teníamos otros factores. Hicimos valer las virtudes de Málaga: aeropuerto, infraestructura, hoteles, luz, restauración... Movimos el tema de seguridad, había habido incidentes en Israel y Grecia y era mucho más complicado. Hicimos saber la dificultad. Echamos la carta a los Reyes. El día 24 Patrick Comninos estaba en Málaga para la gala de la BCL y el día 25 era el sorteo, era una pista buena. Tengo que destacar el respaldo de las instituciones, sobre todo la Junta, también Ayuntamiento y Diputación. Y quiero agradecer todo el trabajo de los miembros del club en sus diferentes áreas, que están haciendo un grandísimo esfuerzo para que todo esté listo porque somos los organizadores".

El ataque del UCAM Murcia

El recordado ataque de Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia, fue tratado por López Nieto. "Me llamó para pedirme disculpas, se las acepté de manera muy fría. En el palco en los dos partidos hubo una relación correcta, no diría cordial, pero sí muy educada", afirmó.