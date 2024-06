Equipos de la Euroliga y la Eurocup, donde estará el Valencia

El Valencia Basket conoció este lunes que no tendrá una nueva invitación para jugar la Euroliga la próxima campaña y que disputará la Eurocup, un torneo que tratará de conquistar nuevamente mientras, mientras, de manera paralela, negocia un contrato para tener una plaza estable en la máxima competición, según pudo sabe Efe por diversas fuentes.

El Valencia tenía asumido desde hace tiempo la dificultad de repetir en la máxima competición y al saber que el Paris Basketball sí que haría uso de su plaza para la Euroliga entendía que se jugaba la última invitación con el ALBA Berlín, porque daba por hecho que la organización contaría con el Partizan, el Estrella Roja y el Virtus Bolonia. El club de la Fonteta está convencido de que su proyecto global es más potente que el del equipo alemán, y más aún cuando inaugure el Roig Arena, por lo que espera poder pactar un contrato que le dé una plaza estable en la Euroliga, algo que sería más fácil si se produce la ampliación de la competición pero en lo que confía aunque no se dé.

La entidad trabaja ya en la confección de un equipo competitivo que le permita pelear por ganar su quinta Eurocopa, lo que le aseguraría una plaza en la Euroliga 2025-26, en la que espera jugar ya en su nuevo pabellón, aunque se retrase su acuerdo para un contrato estable. De esta manera, el club mantendrá su apuesta económica aunque el presupuesto pueda bajar ligeramente al no tener que contar con una plantilla tan amplia como la que ha tenido estas últimas temporadas en la Euroliga.

El único cambio entre los equipos que han jugado esta última campaña y los que jugarán la siguiente será la entrada del París. "Estamos felices de poder anunciar que competiremos en la Euroliga la próxima temporada, y esperamos aprender de primera mano lo que significa jugar en la liga de baloncesto más prestigiosa de Europa. Ganamos el derecho a jugarla al ganar la Eurocopa, y siempre ha sido parte de nuestra ambición de jugar al nivel más alto", explicó a Efe Álex Requena, vicepresidente y director de operaciones del club. "Nos unimos sabiendo que tal vez lleguemos temprano a esta fiesta: aún no tenemos ni seis años de existencia, pero creemos que es la decisión correcta para nuestro club y, sobre todo, para nuestros aficionados. Estamos entrando en una nueva era de nuestro proyecto, y el Adidas Arena será un lugar de visita obligada para el baloncesto europeo", apuntó el directivo española, que aseguró que el París Basketball quiere ser "un jugador central" en los cambios que se avecinan en el mundo del baloncesto.

