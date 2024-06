Jorge Garbajosa compara al Unicaja con el Girona: "No puede ser que su techo sea éste"

Jorge Garbajosa, presidente de la FIBA, anteriormente de la FEB y en su día jugador angular en el mejor Unicaja de la historia, concedió una entrevista al portal 2PlayBook al cumplirse un año de su llegada al cargo de jefe del baloncesto continental y respondió varias preguntas que ayudan a entender la situación actual del club malagueño en el mapa europeo. Garbajosa vio in situ alzar la BCL en Belgrado. En unos tiempos en los que se analiza el futuro del Unicaja en clave continental, el gran 15 cajista daba alguna clave.

"Es una negociación que está abierta, pero a estas alturas es casi imposible que la próxima temporada pueda producirse", señalaba el madrileño acerca de la posibilidad de unir BCL y Eurocup la próxima temporada: "El baloncesto es un ecosistema muy amplio, no lo podemos entender solo en términos de Euroliga y competiciones europeas. Requiere un debate muy extenso. Lo que tenemos que crear es un ecosistema creíble, entendible para el aficionado y que premie el mérito deportivo. Pero eso choca frontalmente con la liga semi-cerrada que es la Euroliga. Es un debate que requiere romper muchas barreras mentales. Pero el ejemplo está en el fútbol. A nadie se le pasa por la cabeza que sea negativo que el Girona FC juegue la Champions League. Y claro que para un club grande no jugar en la máxima competición europea puede ser un drama, pero si no hay ese estímulo, todas las competiciones caen. También es tramposo pensar que se puede aplicar un modelo de NBA en Europa, porque la NBA tiene un límite salarial claro, mecanismos como el Draft para levantar proyectos deportivos y un modelo de ingresos y reparto sostenible. Podemos intentar trasladar partes de ese modelo pero adaptado al baloncesto europeo, pero siempre con la recompensa y castigo en base a lo que pasa en la cancha".

"El punto innegociable es el acceso por méritos deportivos", proseguía Garbajosa: "El Unicaja ha quedado primero este año en liga regular de ACB, ha ganado la BCL y no puede ser que ese sea su techo. También lo vemos con UCAM Murcia, que es finalista y llegó a la final four de la BCL. Han podido compatibilizar competiciones tan exigentes porque son formatos más adecuados, que se adaptan mejor a los clubes, y no un cúmulo de partidos en formato liga regular que implica muchos más gastos. Es lo mismo que intentamos con la Europe Cup para equipos de menor tamaño. Cuando hablamos de ecosistema no es solo a nivel Euroliga, sino de cómo crear toda esa pirámide que permita a las estructuras tener competiciones en las que continuar desarrollándose y escalar sin ponerse en riesgo. En España ya atravesamos este proceso con la eliminación del canon de la ACB. La calidad de la LEB Oro (ahora Primera FEB) y la ACB cayó y hoy ambas competiciones son mejores desde que vuelve a haber trasvase de equipos. Tenemos dos competiciones domésticas fuertes, con un proyecto común de baloncesto que desemboca en la Selección. Cuando ganamos el Mundial, lo primero que hice fue ofrecer la copa a la ACB, y me cayeron muchos palos. Pero lo hice por el reconocimiento a sus clubes, que son los que nutrían el grueso de la Selección, y a su trabajo. España no es lo que es sin la ACB, y también han entendido la necesidad de las ventanas de selecciones para mejorar el producto, ya que son llamadas puntuales de atención sobre otro perfil de aficionados. Ya hemos demostrado que este sistema es beneficioso. Hay que romper ese marco mental y adaptarlo a la realidad europea".