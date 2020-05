Equipos de Euroliga empiezan a asumir que la competición y la Eurocup se cancelarán

Cada vez más voces en el baloncesto europeo hablan abiertamente de la posibilidad de que no se reanude la competición en esta temporada 2020/21. Presidentes de los principales clubes europeos se manifiestan sobre las dificultades económicas que vendrán, el recorte de sueldos que existirá por la falta de ingresos (30 o 40% menos) y la incertidumbre sobre si se podrá cerrar la temporada, algo sobre lo que el Unicaja sigue pendiente.

La carta de la Euroliga publicada el miércoles no dejaba nada claro sobre la decisión que se tomará antes del 25 de mayo que se puso como fecha tope para decidir qué ocurre con la Euroliga y la Eurocup, para decidir hipotéticas sedes de las finales de las dos competiciones, a las que siguen saliendo novias, como Ljubljana y la opción lituana con Vilnius o Kaunas. Pero ya dejaba claro que estaba trabajado para situaciones con "jugadores, calendarios, preparaciones de ligas nacionales y estatutos para la temporada 2020-21".

"Me parece complicado, con tantas situaciones diferentes que se viven en cada país., decíapresidente del Baskonia, que sí veía alguna opción más de que regresara la Liga Endesa. Pero siempre está bien conectado el presidente del club vitoriano con el alto mando de la competición.

Aportaba una visión interesante Nebojsa Covic, presidente del Estrella Roja, equipo de Euroliga y que aguardaba para ganar su continuidad en la competición. "La Euroliga sugirió que se detuviera la firma de nuevos contratos. Porque parece que se está preparando un tope salarial y no queremos hacer nada debajo de la mesa", decía, en una idea ya esbozada por Jordi Bertomeu, que esta coyuntura podría acelerar.

"Si la temporada no continúa, las 2019/20 se registrará y se repetirá en la siguiente. Lamento que esto pueda ser una noticia triste para algunos, pero es cierto. También fuimos muchas veces primeros en ABA al final de la temporada regular, pero no lo ganamos. Pero aún no hemos terminado la liga", decía más referido a la competición local, en la que el Partizan aspiraba a ganarla y ponerse delante en la posición para recibir la invitación de la Euroliga para jugarla. También hay equipos, como el Unicaja, que estaban esperando entrar en la competición (igual la coyuntura general no es la mejor para pegar el salto este año) y la idea que propone Covic es que se repitan los 18 equipos que han jugado esta temporada.

Alper Yilmaz, general manager del Anadolu Efes, líder destacado de la Euroliga, tampoco era optimista con el regreso de la competición este año. Y es que las competiciones nacionales se han cancelado en el grueso de Europa. Apenas Serbia, Alemania, Israel o España son países con ligas más o menos potentes que no echaron el candado.

“La Euroliga está haciendo todo lo posible para jugar. Cooperan con los clubes, pero es una estructura que consta de equipos de 10 países e incluso afecta a 15, 16 países. Se necesita una organización muy seria para que equipos de 10 países comiencen a viajar a la vez, se concentren en un país y comiencen los partidos allí. Están trabajando seriamente para ello”, afirmaba Yilmaz: “Los jugadores extranjeros de la mayoría de los equipos vendrán de Estados Unidos. Por lo tanto, la razón de la poner el 24 de mayo es dar tiempo de viaje y cuarentena después de esa fecha. Parece que la Euroliga no se reanudará a pesar de sus grandes esfuerzos. Si existe algún riesgo para los 18 equipos, la Euroliga no celebrará sus torneos".

Días atrás también se pronunciaron responsables del CSKA y el Maccabi, apuntando tanto en el recorte que se viene como en las dudas sobre la reanudación de la temporada. De los equipos en liza en la Eurocup, sólo Partizan y Unicaja no han visto canceladas sus competiciones domésticas. Es complicado pensar en poner en marcha la maquinaria para que varios equipos sólo jueguen un partido, tres a lo sumo, en un fin de semana.