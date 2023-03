España - Noruega: Joselu aúpa a De la Fuente (3-0)

El fútbol es juguetón y la era Luis De la Fuente y el camino a la Eurocopa 2024 comenzó en Málaga con un estimable 3-0 ante Noruega que embelleció Joselu Matos. Dos días antes de cumplir 33 años, en su debut como internacional, el delantero gallego del Espanyol mandó al fondo de la portería los dos primeros balones que tocó con la Roja. El gran reproche que se le hizo a Luis Enrique en el Mundial, la falta de plan B o de un nueve distinto en contextos enconados de partido, sentenció una victoria que no debe llevar al engaño. 10 minutos le bastaron a Joselu para ganarse un regreso, pero tiene trabajo De la Fuente. Sorloth falló un gol clarísimo un minuto antes del 2-0. Antes, Kepa había tenido dos intervenciones muy meritorias. Y España no tuvo siempre el control del partido, fue vulnerable en tramos concretos del duelo. Con goles el debate se gana, pero las trampas al solitario no funcionan tampoco.

Hay cambios en los nombres, también en el sistema, pero el estilo es el de España, para lo bueno y para lo malo. Dispuso Luis de la Fuente un once con algunos cambios y una formación que parecía ser un 4-2-3-1, pero que en realidad se convertía en un 4-1-4-1, con Rodri de ancla y Mikel Merino como interior más adelantado y descolgado. El navarro nunca le acabó de entrar por el ojo a Luis Enrique, que contó con él poco. Es jugador fetiche para De la Fuente. Rodri es uno de los pocos jugadores de esta selección que es élite mundial en su puesto y ahí como faro tras su experiencia bastante cumplidora en Catar como central debe ser el nuevo Busquets. A las bandas Gavi y Olmo, este a pierna natural.

Antes del primer cuarto de hora de partido abría la lata España. Fue Mikel Merino, muy activo y pisando constantemente área, quien ganó un balón que parecía imposible cerca del córner en un poderoso duelo e inició una circulación que pasaría por Carvajal y Morata en el balcón del área. El nuevo capitán tuvo tiro, pero abrió a Balde, un cañón por la banda izquierda, que disparó, con el oportunismo de Dani Olmo, que desviaba lo justo el balón para batir a Nyland.

El dominio de España era evidente, en un guion de encuentro repetido en los últimos 15 años, con el rival amontonando jugadores en el último tercio de campo y en bloque bajo para buscar después errores rivales en la salida. De la Fuente quiere más físico en el centro del campo. Y parece que Kepa es su portero. El vizcaíno, recuperada la titularidad en el Chelsea, competirá con Unai Simón. Ala media hora del partido hizo un paradón en una volea de Aursnes tras centro de Sorloth que mandó a córner. Noruega se soltaba progresivamente. El último cuarto de hora antes del descanso fue suyo. Algunas imprecisiones españoles y duelos ganados, en un equipo poderoso, generaron situaciones de tensión atrás. Carvajal enmendó un error suyo y Nacho sacaba un disparo de Odegaard que parecía letal. Dos situaciones ocasionadas por la zaga local. Gavi ganaba situaciones inverosímiles para dar oxígeno, así como un Álvaro Morata que en la presión es tremendo. Desentonaba un pobre Iago Aspas, que le daba la razón a Luis Enrique. Impreciso en cada control, a veces estorbando... Con una mayor exigencia en el trabajo defensivo se notaba que el ritmo le superaba.

Aspas, precisamente, y Gavi eran los dos primeros jugadores que salían del duelo, antes de la hora de partido para dar entrada a Ceballos y Oyarzabal. Había tenido una ocasión clarísima Noruega en un rechace que sacaba Kepa con agilidad bajo los balos. No dominaba España y se buscaba ese control con el utrerano. Es otro jugador de máxima confianza de De la Fuente, de hecho se le esperaba como titular. El técnico mantenía a los dos jugadores de banda, Olmo y Oyarzabal, en su pierna natural, contrariamente a la tendencia en el fútbol actual.

Los minutos pasaban sin que España creara demasiado peligro. Algún arabesco de Ceballos, una internada de Oyarzabal, pero no se palpaba la sentencia por cómo era el discurrir. El sevillano se inventaba un gran pase al hueco pero Yéremi Pino remataba desviado. Solbakken hacía tres cambios de golpe en el último cuarto de hora para darle un impulso a Noruega. Berg llegaba para asistir a Sorloth, que mandaba un balón nítido, con todo a favor, desviado. Inevitable acordarse de Haaland.

Un minuto después, ya en el 84, los dos últimos cambios de De la Fuente fabricaron el 2-0. Tras una incursión de Balde, incansable, Fabián Ruiz centró y en su primer balón como internacional absoluto Joselu remataba un cabezazo perfecto al palo contrario inalcanzable para Nyland. Al minuto después, centro para Oyarzabal, que tras un caracoleo saca un disparo seco que el meta noruego sacó y dejó muerto para que Joselu remachara con un zurdazo. El éxtasis del debutante treintañero en la selección. Sentenciaba el partido e inauguraba la era De la Fuente de manera victoriosa uno de los matices que le quiere dar el seleccionador a la Roja. La Rosaleda acababa con olés. Como Miguel Muñoz en 1982 tras el fiasco del Mundial, el riojano comienza con un triunfo en Málaga su etapa oficial.