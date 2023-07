España sub 18, con Saint-Supéry, Folgueiras y Vicente, acaba la preparación para el Europeo

La selección española sub 18 acabó su preparación para el Europeo de la categoría, que empieza el próximo sábado en Nis (Serbia). Un grupo con mucho talento, con la base que fue subcampeona del mundo el verano anterior en Málaga y también con mucha presencia malagueña y del Unicaja. Había cuatro canteranos cajistas entre los 16 preseleccionados. Se cayó tras el primer torneo en Francia Álvaro Mena, después de tener problemas de rodilla de nuevo. Siguieron Mario Saint-Supéry, Álvaro Folgueiras y Rubén Vicente. En las próximas horas se confirmarán los 12 que estarán en tierras serbias, se espera que con los tres jugadores formados en Los Guindos.

La prueba en Logroño, donde ha sido el grueso de la fase de preparación, no ha sido muy gratificante porque cayeron tres derrotas ante Grecia (96-97), Italia (58-60) y Lituania (61-79). Con los dos primeros deberá medirse en la primera fase del Europeo, además de con la Dinamarca de Markus Moller, también cajista. Es cierto que son tres rivales de nivel, que pueden estar junto a Serbia y Francia en el mayor nivel de la categoría. España tiene que dar un paso más en la preparación para competir en el torneo continental. Dos derrotas ajustadas ante griegos e italianos, siempre viniendo desde atrás tras un mal primer tiempo. Y una más ante una Lituania, ante la que el equipo de Saint-Supéry cayó en la final sub 16 el año pasado y de la que varios ascienden, que demostró mucha solidez. El escolta cajista, que también ha tenido minutos de base, no participó en el anterior torneo en Francia por problemas de tobillo y jugó sus primeros minutos en Logroño, descansando en el partido contra Italia. Ante Grecia sumó dos puntos, cinco rebotes, tres asistencias y tres robos. Ese día firmó Folgueiras dos puntos y cinco rebotes y tres tantos Vicente. Folgueiras fue el único que jugó ante Italia, con dos puntos y seis rebotes, mientras que descansó ante Lituania. Ahí Saint-Supéry hizo siete puntos, tres rebotes y una asistencia y robó un balón Vicente.