No tan intrascendente (18:45)

La derrota del Estrella Roja en Limoges quita carga dramática a un partido que sería una final tremenda si los serbios no caen en Beaublanc. ¿Hubiera sido igual el Unicaja-Valencia del día posterior si la necesidad de victoria hubiera sido total? Quién lo sabe, son conjeturas irresolubles como aquella de Collatz. Lo cierto es que el Unicaja viaja al Pionir (18:45 horas, Teledeporte) con el trabajo hecho, entre los ocho mejores de la Eurocup antes de jugar los dos últimos partidos. Es cierto que se perdió dos veces con Valencia, pero también que se deja fuera a un incómodo equipo francés y a otro equipo de Euroliga de la temporada pasada que marcha intratable en la Liga Adriática (17-1 de balance).

¿Es intrascendente? No tanto, hay un matiz que, si se piensa en grande, no es nimio. Si se llega a una instancia superior a los cuartos de final, el Unicaja podría tener el factor cancha si hoy gana en Belgrado y hay otras teóricas sorpresas en otros cruces. Unics Kazan (4-1), Lokomotiv Kuban (3-2, como el Unicaja) y Rytas o Mónaco (2-3 ahora) se perfilan como los segundos en los cruces. Si se encuentra con alguno de ellos más tarde, no descartable que los rusos avancen, puede tener factor cancha a favor.

En cualquier caso, como se encarga de recordar Casimiro, jugar en el Pionir es una experiencia enriquecedora. Rebautizado con el nombre de Aleksandar Nikolic, uno de los padres del baloncesto en la antigua Yugoslavia, tiene una mística especial, por su peculiar estructura circular y por cómo animan (a veces más de la cuenta) los seguidores del Estrella Roja y el Partizan. Jugadores y árbitros aseguran que la experiencia de actuar en el escenario es especial.

Tal vez será hostil el ambiente para Dragan Milosavljevic, ex jugador y seguidor del Partizan. Está de uñas la afición del Estrella Roja, incluso con división entre los mismos grupos ultras, con el equipo pese a su dominio en la competición doméstica. Es un partido especial para uno de los héroes ante el Madrid.

Apenas 48 horas después de la heroica victoria para el recuerdo ante el Real Madrid, toca aterrizar en el suelo para un partido en el que no hay demasiado en juego y cuando aparece sugerente la Copa después de un partido exigente el próximo sábado ante el BAXI Manresa. El hábito de ganar se construye ganando y el Unicaja, pese a las tribulaciones en el acabado mes de enero, lleva un muy buen 67% de triunfos (23-11), esa idea de ganar dos de cada tres partidos que, si se extendiera en el resto de la temporada, garantizaría un éxito importante. Si se mantiene esa secuencia, ahora que llega lo más exigente, sería una buena noticia.

El Estrella Roja demostró en el Carpena que es un equipo con orgullo y competitivo. Una buena oportunidad para seguir progresando con red de seguridad. Porque, no hay que olvidarlo, no es tan intrascendente un partido en el Pionir.