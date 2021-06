Eurocup o BCL, la gran decisión que marcará el futuro del Unicaja

El Unicaja está ante una decisión estratégica que marcará el futuro de la entidad y que deberá tomar en los próximas días. Elegir si permanence en la órbita de la Euroliga, jugando la Eurocup y firmando un contrato por tres temporadas, o se marcha a la esfera de la FIBA y pasa a jugar la Basketball Champions League (BCL). Tres años también le ha ofrecido la FIBA de vínculo, al estilo del contrato que firmó en pasadas temporadas con Rytas, Bamberg o los turcos Darussafaka, Tofas Bursa y Galatasaray.

Si otros años, pese a los susurros que llegaban desde la FIBA, no había debate, este año sí lo hay. Y tiene muchas aristas y se contempla como una posibilidad muy real cambiar de vía, en lo que sería una asunción explícita del descenso de objetivos y expectativas del club, renunciar a la Euroliga y admitir que el tren se ha marchado después de justo 20 años de permanencia en la Euroliga, justo después de que en 2001 se ganara la Copa Korac y se diera el paso tras quedar entre los cuatro mejores de la ACB. Es duro de asumir después de 16 años consecutivos entre los mejores equipos de Europa.

No obstante, no es algo sorpredente visto el descenso de rendimiento del equipo en las últimas temporadas y cómo se asiste a un progresivo despeño en el escalafón español y europeo del club malagueño. Desde la FEB, con la que hay hilo directo con Jorge Garbajosa, hay interés en que el proyecto del Unicaja entre en la esfera de la FIBA. “The market”, se suele definir a España en el organismo que rige el baloncesto. Recolectar equipos con prestigio de la ACB era un objetivo desde el inicio. No tiene el mismo estatus ahora que en 2016 que el Unicaja, pero sigue conservando una historia y un caché.

Además del fijo que pudiera conseguir el Unicaja por participar, la BCL reparte premios que pueden ascender hasta 1.2 millones de euros para un equipo si se consigue ganar. Se dan 50.000 euros a los 32 clubes que disputan la fase regular, 70.000 euros por alcanzar los octavos de final y 100.000 euros por clasificarse para los cuartos de final. Este año se jugó en Nizhny Novgorod una Final a 8 para ganar fechas por la pandemia, pero normalmente hay un ida y vuelta clásico. Los grandes premios quedan reservados para los equipos que disputan las semifinales y la final, en una Final Four. El cuarto clasificado de la BCL recibe un premio de 140.000 euros; el tercer clasificado, 200.000 euros; el finalista, 400.000 euros; y el campeón, un millón de euros, a lo que se suma lo conseguido anteriormente. El Burgos, por ejemplo, se lleva este año 2.5 millones por los dos títulos de la competición que ha ganado. En años anteriores fueron cuatro grupos de ocho en la primera fase, en esta se cambiaron a ocho de cuatro para tener más fechas libres.

La Eurocup ofrece un contrato de tres años, licencia compartida con más clubes, en un año en el que cambiará el sistema de competición. Dos grupos de 10 equipos y, directamente, eliminatorias a un partido desde entonces con los 16 mejores, incluyendo la final el sábado de la Final Four para darle más realce. Pero económicamente no hay un cambio sustancial a mejor para las clubes, más allá de las dos plazas de Euroliga, algo que ahora mismo se ve muy lejos. Salieron informaciones, que Jordi Bertomeu, CEO de la Euroliga, negó sobre la posibilidad de que se cancelera la Eurocup como una demanda por parte de los clubes con licencia A de la Euroliga porque era deficitaria. De momento, parece que se quiere mantener esta segunda división para tener controlados proyectos interesantes si flaquean desde la Euroliga.

La decisión no tiene más dilación. En el plazo de una semana finaliza el plazo de inscripción en las dos competiciones, Eurocup y BCL. A la Euroliga no ha llegado el sí refrendado desde el Unicaja como sí estaba ya desde anteriores temporadas desde el principio, algo sintomático. La Euroliga anunciará a mediados de mes los 20 equipos participantes. Sin presidente y director general, una decisión de muchísimo peso, la tomará el Consejo de Administración con la supervisión de Braulio Medel, presidente de la Fundación, dueña del club, y Sergio Corral, director general, por los que pasan todas las decisiones que se están tomando. En el Consejo se produjeron las salidas semanas atrás de Isidro Rubiales y Emilio Mejías. De momento, quedan el vicepresidente, Juan José Navarro y los vocales, el citado Sergio Corral más Isabel Fernández, Paco Alonso y Fernando Ríos. Eurocup o BCL, la gran decisión que debe tomar el Unicaja.