Los susurros de la FIBA Champions League

Más información La FIBA paga hasta 350.000 euros por unirse a la Champions Ha habido revuelo en el baloncesto europeo por la fuga de equipos de Eurocup a la FIBA Champions League. Se está ofreciendo a clubes dinero, hasta 350.000 euros, firmando un contrato para participar varios años en la competición que auspicia la rama oficialista enfrente de la Euroliga. A nivel del Unicaja, no ha habido ninguna aproximación formal más allá de una misiva que se recibe todos los años en la Avenida de Gregorio Diego. El CEO de la BCL, Patrick Comninos, explicó en una entrevista publicada en Eurohoops sus puntos de vista a raíz de esta corriente que se ha generado de que la FIBA recluta equipos desde la Eurocup. Están confirmados los turcos Darussafaka, Tofas Bursa y Galatasaray más el Rytas lituano. Se habla del Limoges y el Partizan decidió quedarse finalmente tras pensárselo. “Teniendo en cuenta la estrecha colaboración de la BCL con las Ligas Nacionales, ofrecemos incentivos financieros para los clubes que se desempeñan al más alto nivel en sus competiciones. Siempre hemos enfatizado la importancia de las ligas nacionales fuertes y competitivas y nuestro enfoque hace que los resultados en ese entorno importen y que cada puesto en la clasificación final de la liga cuente. Esa es la realidad", afirmaba Comninos, que con un incentivo añadido al millón de euros para el vencedor de la BCL que no impide que “uno de nuestros valores desde el inicio en 2016 haya sido que el rendimiento deportivo. Ese es el único aspecto que importa y todas las recompensas financieras están vinculadas exclusivamente a los resultados en la cancha. Nuestra estrategia sigue siendo coherente. Todos los clubes saben que ganar el BCL conlleva un importante premio de un millón de euros, que tenemos una visión a largo plazo y un compromiso demostrado de ofrecer a los clubes las mejores condiciones reales para participar en una competición de alto nivel. Por eso creo que, durante esta crisis, FIBA y BCL han demostrado ser capaces de ofrecer un modelo que muchos clubes acogen con satisfacción, ya que les ofrece la oportunidad de planificar su futuro con un nivel de certeza y estabilidad financiera real”. "La participación en la BCL siempre ha estado directamente vinculada a los resultados de las ligas nacionales. Este año, sin embargo, debemos tener en cuenta la situación única creada por la pandemia. En tales casos, también tenemos la oportunidad de confiar en la clasificación de clubes BCL que calcula el rendimiento en la cancha de todos los clubes durante las últimas temporadas”, decía sobre casos particulares como el del Strasbourg, décimo en Francia: "Representa una liga que no ha coronado a un campeón ni ha declarado una clasificación oficial. Pero siguen siendo el único club francés que ha participado en las cuatro temporadas del BCL, lo que significa que durante los últimos años el club siempre ha tenido un desempeño constante en la Liga de Francia. Sobre la posibilidad de acoger al Panathinaikos en su seno el dirigente griego cree que “el hecho de que clubes de esa categoría hable así de nuestra competición supone otro voto de confianza que nos motiva a perseguir esta visión. Estamos listos para dar la bienvenida a cualquier club que desee participar en nuestro proyecto. Que más de 60 equipos se hayan registrado para participar la próxima temporada en la BCL significa mucho”.

"Los acuerdos a largo plazo han sido parte del BCL y su estrategia desde las primeras etapas de la competición y no es algo nuevo. Estos acuerdos tienen por objeto proporcionar a ambas partes un nivel de certeza y la oportunidad de planificar en consecuencia, lo que debería ser un requisito previo esencial para todos los clubes de Europa y no el privilegio de unos pocos. De esta manera, el club controla su destino y sabe, desde el comienzo de cada temporada, lo que se necesitará para salvaguardar la participación europea. Dichos acuerdos están totalmente alineados con nuestros valores sobre la participación meritocrática, ya que dependen y dependen del desempeño exitoso de un club en la liga nacional. Si un club que tiene dicho acuerdo no se desempeña bien en su competencia nacional, no habrá lugar garantizado para ellos en la Champions League", cerró Comninos.